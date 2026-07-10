فەرماندەی سپای پاسداران: تۆڵەسەندنەوە و سزادانی هۆکارانی شەهادەتی ڕێبەر داخوازیی گشتیە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەی گشتیی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی پەیامێکی بۆ دەربڕینی سوپاس و پێزانینی بۆ نەتەوەی سەربەرزی ئێران و بەشداربووانی ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی نەتەوە ڕاگەیاند.

ڕێبەرانی تاوانکاری ئەمریکا و هەموو دوژمنانی شۆڕشی ئیسلامی و بەرەی خۆڕاگری دەبێ ئەوە بزانن کە بە تیرۆرکردنی ترسنۆکانەی ئەم ڕێبەرە ئیلاهییە، هەرگیز ناتوانن ڕووناکی ئیلاهی بکوژێننەوە و ئیرادەی گەلانی باوەڕدار لاواز بکەن و ئاڵای خۆڕاگری بخەنە سەر زەوی.

وتیشی: خوێنی پاکی ڕێبەری شەهیدی میللەت بەڵێنێکی ئەبەدی خستۆتە سەر شانی هەموو مرۆڤە ئازادەکانی جیهان و تۆڵەسەندنەوەی شەهیدان و سزادانی تاوانباران و فەرماندە و لایەنگرانی ئەو تاوانە وەک داواکارییەکی دیاریکراو و ڕەوا و لەبیرنەکراو دەمێنێتەوە.

ئەم داواکارییە لە یادەوەری مێژوویی نەتەوەی ئیسلامی و بەرەی خۆڕاگریدا ناسڕدرێتەوە تا دادپەروەری بە تەواوی بەدی نەهێنرێت و وەڵامێکی شیاوی تاوانباران بە تایبەت سوپای منداڵکوژی ئەمریکا بدرێتەوە.

هەروەها سوپاس و پێزانینی قووڵی خۆم بۆ بەرپرسان و خەڵکی برا و دڵسۆز و خەباتکاری عێراقی دەردەبڕم کە بە ئامادەبوونی بەرفراوان و پڕ سۆز و حەماسی و مێژوویی خۆیان لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی میللەت لە شارەکانی نەجەف و کەربەلا، جارێکی دیکە پەیوەندییە نەشکاوەکەی نێوان دوو نەتەوەی موسڵمانی ئێران و عێراق و یەکێتی بەرەی بەرخۆدانیان لەبەر چاوی جیهان نیشاندا.