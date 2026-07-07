قائانی: هێڵی سووری تۆڵەسەندنەوەی خوێن تۆختر دەبێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی فەیلەقی قودسی سوپای پاسداران لە پەیامێکدا نووسی: داواکاری بۆ پرسەی ڕێبەری شەهیدی شۆڕشی ئیسلامی و پلاندانانی بەرفراوان بۆ ئەم ڕووداوە مێژووییە لەلایەن حکومەت و خەڵکی عێراقەوە، قووڵایی پەیوەندی ڕۆحی نێوان هەردوو نەتەوەی گەورەی عێراق و ئێران بۆ هەموو جیهان نیشان دەدات.

پاڵپشتی ڕێبەری مەزنی شەهیدان بۆ گەلی مەزنی عێراق بووە هۆی شەڕی شەهید سولەیمانی شانبەشانی گەنجە دڵسۆزەکانی عێراق لە دژی داعش و ئەمریکای دەستدرێژکار تا ئەو کاتەی ترامپی تاوانبار پاڵەوانی ئەو دوو نەتەوەیەی شەهید کرد لەگەڵ فەرماندەی باڵای هێزەکانی حەشدی شەعبی ئەبومەهدی ئەلموهەندیس.

پرسەی ناوازەی تەرمی پیرۆزی ئیمامی شەهیدمان لە عێراق، هاوشێوەی پرسەی گەورەی شەهیدان سولەیمانی و ئەبوومەهدی، مشتە گرێ کراوەکانی ئەو دوو نەتەوەیە لە دژی فیتنە ئەمریکییەکان بەهێزتر دەکات و هێڵی سووری تۆڵەی خوێن زیاتر بەرچاو دەکەوێت.