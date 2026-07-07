  1. ئێران
AP ١٤٠٥ پووشپەڕ ١٦ ١٠:٤١

عێراقچی: تا هەڕەشە بەردەوام بێت دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی دەستپێناکات

عێراقچی: تا هەڕەشە بەردەوام بێت دانوستان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی دەستپێناکات

وەزیری دەرەوەی ئێران بە جەختکردنەوە لەسەر  مادەی ١٣ی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن وتی: تا هەڕەشەکان لە دژی ئێران بەردەوام بن، دانوستانەکان بۆ ڕێککەوتنی کۆتایی دەست پێناکەن؛ پابەندبن بە واژۆکە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، پاش بەشداری کردن لە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە پەیامێکدا نووسی: بە میلیۆن کەسی سەربەرزی ئێرانی بە یەکڕیزی بۆ ڕێزگرتن لە جەنابی ئایەتوڵڵای شەهید سەید عەلی خامنەیی و میراتی هەمیشەیی ناوبراو کۆبوونەوە. نە ئەوان و نە هێزە چەکدارە ئازاکانی ئێمە لە هیچ هەڕەشەیەک ناترسن.

وەزیری دەرەوە بە ئاماژەدان بەوەی کە مادەی ١٣ی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن بە تەواوی ڕوون و ئاشکرایە، وتی: هەتا هەڕەشەکان لە دژی ئێران بەردەوام بن، دانوستانەکان بۆ گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی دەست پێناکەن. پابەند بە واژۆی خۆتەوە.

News ID 59904

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