ئایەتوڵا موجتەبا خامنەیی سەرۆکی دەسەڵاتی دادی ئێرانی دەستنیشان کردەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، فەرمانی دووبارە دانانەوەی حوجەتولئیسلام موحسێنی ئێژەیی وەک سەرۆکی دەزگای دادی ئێران دەرکرد.
لەو حوکمەدا هاتووە : وەک پێزانین بۆ هەوڵە بەنرخ و دڵسۆزانەکانتان، بەپێی مادەی ١٥٧ی دەستوور، لێرەوە ئێوە وەک سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری دیاری دەکەم.
ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی لە بڕیارێکدا حوجەتولئیسلام موحسێنی ئێژەیی وەک سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری ئێران دەستنیشان کردەوە.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سەید موجتەبا خامنەیی، ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی، فەرمانی دووبارە دانانەوەی حوجەتولئیسلام موحسێنی ئێژەیی وەک سەرۆکی دەزگای دادی ئێران دەرکرد.
News ID 59890
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