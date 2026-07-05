دەنگدانەوەی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە میدیاکانی جیهان

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی نێودەوڵەتی: بەردەوامیی بەشداریی بەرفراوانو بێ وێنەی خەڵکی ماتەمینی لە موسەلای تاران بۆ ماڵئاوایی لە تەرمی ڕێبەری شەهید و خوێندنی نوێژ لەسەر تەرمی پیرۆزی شەهیدان سەرنجی میدیاکانی جیهانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە.



سەرنجڕاکێشترین دیمەن لە مەراسیمی پرسەی سەرکردەی شەهید لە ڕوانگەی ڕاگەیاندنی هیندستانەوە



میدیای هیندستان تودەی لە ڕاپۆرتێکدا نووسیویەتی لە نێو ڕێوڕەسمی بەرفراوانی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران، تەرمی نەوە 14 مانگەکەی ڕێبەری شەهید زیاتر لە هەموو وێنەیەکی دیکە سەرنجی ڕای گشتی و میدیاکانی جیهانی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە.



لەم ڕاپۆرتەدا بەناونیشانی "چۆن تەرمی بچووکی تەنیشت تەرمی ئایەتوڵڵا خامنەیی بووە بە دیارترین وێنەی ڕێوڕەسمی پرسە"، نووسراوە: لە نێو قەرەباڵغی ماتەمینیەکاندا، وێنەی ڕێبەری شەهید و ڕێوڕەسمی ماتەمینی شکۆمەندی تاران، تەرمە بچووکەکەی "زەهرا محەممەدی گۆڵپایگانی" نەوەی تەمەن ١٤ مانگ، بووەتە سەرنجڕاکێشترین وێنەی مەراسیمەکە.



دانانی تەرمی ئەم منداڵە لە تەنیشت تەرمی سەرکردەی شەهید و ئەندامانی دیکەی بنەماڵەکەی، مەراسیمەکەی لە ڕووداوێکی تەنیا سیاسی و نیشتمانییەوە گۆڕیوە بۆ دیمەنێکی خەم و پەژارەی مرۆڤایەتی.



هەرچەندە ڕێوڕەسمی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران نیشانەی یەکڕیزیی نەتەوەیی، کۆڵنەدان و بەردەوامیی کۆماری ئیسلامی دوای هێرشەکانی ئەمریکا و ڕژیمی زایۆنیستی دەکات، بەڵام وێنەی ئەم منداڵە زیاتر لە هەموو ڕەمزەکانی دیکە لە مێشکی ئامادەبووان ماوەتەوە.

وێنەی زەهرای تەمەن ١٤ مانگ کە لە تەنیشت تەرمەکان دانرابوو، لە میدیا نێودەوڵەتییەکان و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکاندا ڕوماڵی بەرفراوانی لێکەوتەوە و سەرنجی گشتی لە گفتوگۆی سیاسییەوە بۆ دەرئەنجامە مرۆییەکانی شەڕەکە گۆڕی.



نوێژ لەسەر تەرمی ڕێبەری شەهیدی شۆڕش لە کەناڵە هەواڵییەکانی پاکستان



هەموو کەناڵە تەلەفزیۆنییەکانی پاکستان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕێوڕەسمی مێژوویی نوێژخوێندن بۆ تەرمی ئایەتوڵڵا سەید عەلی خامنەیی ڕێبەری شەهیدی ئێرانی ئیسلامیان پەخش کرد و ڕاپۆرتیان دا کە بە ملیۆنان ئێرانی لە کاروانی پرسەی ڕێبەرەکەیان ئامادەن و هەموویان ڕۆحێکی بەهێزیان هەیە بۆ تۆڵەسەندنەوەی خوێنی شەهیدانی شەڕی سەپێنراوی ئەمریکا و زایۆنیستی.



بەرپرسێکی پێشووی ئیسرائیل: ڕێوڕەسمی پرسە دەسەڵات و هێزی ئێران نیشان دەدات



ئەمیت ئاسا، بەرپرسی پێشووی خزمەتی شەبەکی ئیسرائیل لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ I24 News دانی بەوەدانا کە بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی پرسەی شایستە بۆ ڕێبەری شەهیدی ئێران، دەسەڵاتی ئەم وڵاتە نیشان دەدات.

ناوبراو زیادی کرد: ئەنجامدانی ئەم پرسەیە دەیسەلمێنێت کە حکومەتی ئێران هێشتا کۆنترۆڵی دۆخەکەی بەدەستەوەیە و دەتوانێت ئەم قەرەباڵغییە زۆرە ڕێکبخات.



ئاسا ڕایگەیاند: ترەمپ بەڕاستی تێناگات مامەڵە لەگەڵ کێ دەکات و سەرەڕای هەموو ئەزموونەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەم ماوەیەی دواییدا، بە ئاراستەیەکی هەڵەدا دەڕوات.



چاودێریکردنی هەواڵی مەراسیمی پرسەی سەرکردەی شەهید لە ماڵپەڕی ئەلجەزیرە



ماڵپەری ئینگلیزی کەناڵی جەزیرە کە لاپەڕەیەکی تایبەتی بۆ ڕووماڵکردنی ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی گەلی ئێران لە ڕێبەری شەهید دروست کردووە و سات بە سات ڕووماڵی هەواڵەکان دەکات، لە بەشێک لە ڕاپۆرتی ڕۆژی دووهەمدا نووسیویەتی: دووهەمین ڕۆژی ڕێوڕەسمی پرسەی گشتی ڕێبەری شەهیدی کۆماری ئیسلامی ئێران بە ئامادەبوونی زۆری خەڵکی ئازیەتباری ئێران لە تاران بەڕێوەچوو.



خەڵکی تازیەبار دروشم دژی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی دەدەن.

ڕێوڕەسمەکە ڕۆژی هەینی بە بەرنامەیەکی تایبەت بۆ شاند و کەسایەتییە بیانییەکان دەستی پێکرد و ڕێوڕەسمی ماتەمینی گشتی بە درێژایی کۆتایی هەفتە بەردەوام بوو.



بڕیارە سبەی دووشەممە بە ملیۆنان کەس لە مەراسیمی پرسەی ئەو ڕێبەرە شەهیدە لە ناوەڕاستی تاران بەشداری بکەن. بەرنامەی پرسە و ماڵئاوایی ڕێبەری شەهید بۆ ماوەی هەفتەیەک بەردەوام دەبێت و لە چەند شارێکی ئێران و عێراق بەڕێوە دەچێت.



ڕۆژی سێشەممە ڕێوڕەسمی یادکردنەوە لە شاری قومی پیرۆز بەڕێوەدەچێت، ڕۆژی چوارشەممەش تەرمی ڕێبەری شەهید دەگوازرێتەوە بۆ شارەکانی نەجەف و کەربەلا لە عێراق کە شوێنی مەزارگە پیرۆزەکانی ئیمام عەلی (ع) و ئیمام حسێن (ع)ە.



دوای ڕێوڕەسمی ماڵئاوایی لە عێراق، ڕۆژی پێنجشەممە تەرمی ئەو ڕێبەرە شەهیدە دەگەڕێندرێتەوە ئێران بۆ بەخاک سپێاردن لە مەزاری پیرۆزی ئیمام ڕەزا (ع) لە شاری مەشهەد کە شوێنی لەدایکبوونییە.



ژاپۆن تایمز: ئێرانییەکان بە ئاڵای سوورەوە لە کاروانی پرسە کۆدەبنەوە



ڕۆژنامەی ژاپۆن تایمز بڵاویکردەوە: ڕۆژی یەکشەممە دووهەمین ڕۆژی کاروانی پرسەی ڕێبەری شەهیدی کۆماری ئیسلامی ئێران لە تاران بەڕێوەچوو و نوێژ لەسەر تەرمەکەی کرا.



ڕۆژی شەممەش جەماوەرێکی زۆر لە خەڵکی ئێران بەشداری کاروانی پرسەکە بوون؛ ماتەمگێڕان بە جل و بەرگی ڕەش و هەڵگرتنی ئاڵای سوور کە هێمای تۆڵەسەندنی خوێن و دادپەروەرییە، بە لێدانی سنگ و وتنەوەی دروشمی "مەرگ بۆ ئەمریکا" و "تۆڵەکردنەوە، تۆڵەسەندنەوە" بەشدارییان لە مەراسیمەکەدا کرد.



"سەرکردە بۆ هەموومان وەک باوکێک بوو، لەگەڵ ڕۆیشتنیدا هەموومان بووینەتە هەتیو"



ڕاپۆرتی سی ئێن ئێن عەرەبی سەبارەت بە ئامادەبوونی زۆری خەڵک لە کاروانی پرسەی تاران بڵاودەکاتەوە



بەشی عەرەبی ماڵپەڕی سی ئێن ئێن بڵاوی کردەوە، بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە، هەزاران کەسی ئێرانی بۆ دووەمین ڕۆژی لەسەریەک لە کاروانی پرسەی تاران کۆبوونەوە بۆ بەشداریکردن لە پرسەی ئەو ڕێبەرە شەهیدە.



بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئامادەبوونی خەڵکی ئێران لە موسەلای تاران سەرلەبەیانی ئەمڕۆ بە ئامانجی بەشداریکردن لە نوێژی سەر تەرمی ئەو ڕێبەرە شەهیدە.



بەشی عەرەبی تۆڕی سی ئێن ئێن گرتە ڤیدیۆییەکانیان بڵاوکردەوە کە ئاماژەیان بە ئامادەبوونی زۆری خەڵک لە مەراسیمەکەدا کردووە.



لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە، بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ڕێوڕەسمی پرسەکە بەردەوام بێت و لە کۆتاییدا تەرمی ئەو سەرکردە شەهیدە لە تەنیشت مەزارگەی پیرۆزی ئیمام ڕەزا (ع) بەخاک سپێردرێت.



ئەلعەهد: بە ملیۆنان هاووڵاتی عێراقی خۆیان بۆ مەراسیمی پرسەی سەرکردە شەهیدەکە ئامادە دەکەن



پێگەی هەواڵی ئەلعەهد لە ڕاپۆرتێکدا نووسیویەتی: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی پرسەی ڕێبەری شەهیدی ئێران لە عێراق چوارشەممەی داهاتوو، ڕێوشوێنی پێویست دەگیرێتەبەر بۆ ئەوەی ئەو ڕێوڕەسمە بە شێوەیەکی شایستەتر بەڕێوەبچێت.

جۆش و خرۆشێکی بەرفراوان لەنێو گروپ و چین و توێژە کۆمەڵایەتییە جیاوازەکانی کۆمەڵگای عێراقدا هەیە بۆ بەشداریکردنی چالاکانە لەو مەراسیمەدا، پێشبینیش دەکرێت زیاتر لە پێنج ملیۆن کەس بەشداری مەراسیمی پرسە لە شارەکانی نەجەفی ئەشرەف و کەربەلا بکەن.