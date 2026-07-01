عێراقچی: هەڕەشە دژی ڕێبەر و گەلی ئێران، دەستبەجێ وڵام دەدرێتەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: “هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، لەگەڵ وەڵامێکی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.
سەید عەباس عێراقچی لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل نووسیویەتی: بڕگەکانی یاداشتنامەی لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد بە تەواوی ڕوون و ئاشکرایە و هەمووان دەتوانن بیبینن وانەیەکیان پێدەبەخشێت، هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، بە وەڵامدانەوەی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.
لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: “هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، لەگەڵ وەڵامێکی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، لە وەڵامی لێدوانە گاڵتەجاڕییەکانی وەزیری بەرگری ئیسرائیل، وەزیری دەرەوەی ئێران نووسیویەتی: “هەر هەڕەشەیەک لە دژی گەل و سەرکردایەتیمان، لەگەڵ وەڵامێکی دەستبەجێ و بەهێز بەرەوڕوو دەبێتەوە”.
News ID 59846
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