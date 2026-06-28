زانیاری نهێنی ئاشکرا دەبێت؛ئەمریکا بنکەکانی لە ناوچەکە دەگوازێتەوە بۆ کوێ؟

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە پشتبەستن بە عەرەبی ٢١، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پنتاگۆن) بیرۆکەی گواستنەوەی بنکە سەربازییەکانی ئەو وڵاتە لە دەوروبەری سنوورەکانی ئێران و کەنداوی فارس بۆ ناوچە داگیرکراوەکان تاوتوێ دەکات.
ماڵپەڕی "والا" بە زمانی عیبری بڵاویکردەوە، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا بیر لە گواستنەوەی سیستەمی سەربازی بەرگری و هێرشبەری بۆ ناوچە داگیرکراوەکان دەکاتەوە.
ئەم بڕیارە دوای ئەوە هات کە سوپای ئەمریکا گەیشتە ئەو ئەنجامەی کە بنکەکانی لە کەنداوی فارس بەرەوڕووی هێرشەکانی ئێران دەبنەوە.
ڕاپۆرتی ئەم ماڵپەڕە عیبرییە دەشڵێت، ڕەنگە توێژینەوەکە ببێتە هۆی زیادبوونی بوونی هێزەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دامەزراندنی بنکەیەکی ئاسمانی هەنووکەیی لە ناوچەی نەگێڤ یان دروستکردنی بنکەیەکی ئاسمانی تەواو لەخۆ بگرێت.
لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە لە لووتکەی شەڕ لەگەڵ ئێران، ئەمریکا زیاتر لە شەش هەزار سەربازی لە ناوچە داگیرکراوەکان جێگیر کردبوو، کە هەندێکیان لە بنکە سەربازییەکانی ئیسرائیل جێگیر بوون.
لە ڕاپۆرتەکەدا ڕوونیکردووەتەوە، سەربازەکان سەرقاڵی دانانی سیستەمی بەرگری ئاسمانی و پاراستنی فڕۆکە ئەمریکییەکانن کە لە فڕۆکەخانەکانی ئیسرائیل جێگیرکراون. ئەم فڕۆکانە لە وڵاتانی کەنداوی فارسەوە بۆ پاراستنیان لە هێرشی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران یان مووشەکی کورت مەودا گواسترابووەوە.
پێشتر ڕۆژنامەی واڵ ستریت جۆرناڵ بە پشتبەستن بە سەرچاوە ئاگادارەکان بڵاویکردەوە، زیانی بەرفراوان بە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، پنتاگۆنی ناچار کردووە بە جێگیرکردنی تەواوی هێزەکانی لە ناوچەکەدا بچێتەوە.
ئەم سەرچاوانە ڕایانگەیاندووە کە سوپای ئەمریکا لە ئێستادا بیر لە ڕێگاکانی ئاوەدانکردنەوەی ئەو بنکەیە لە بەحرەین و ئەگەری کەمکردنەوەی بوونی بنکەکەی لە کوەیت و سعودیە دەکاتەوە، ئەمە جگە لەوەی هەندێک دامەزراوەی سەربازی لە دەست مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ئێران دوور دەخاتەوە کە پێدەچێت ئەو بنکە داگیرکراوانە بن.
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