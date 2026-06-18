پزشکیان: ئەمە بەڵگەنامەیەکی مێژوویی و پەیامی ئێرانێکی زلهێزە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند: ئەمە بەڵگەنامەیەکی مێژوویی و پەیامی ئێرانێکی زلهێزە.
سەرۆک کۆمار بە ئاماژە بە واژۆکردنی ڕێککەوتنی نێوان ئێران و ئەمریکا جەختی کرد: ئەمە بەڵگەنامەیەکی مێژووییە و پەیامێکە لە ئێرانێکی زلهێزەوە: ئاشتی لە سایەی ڕێزگرتنی یەکتردا بەدی دێت.
سەرۆک کۆماری ئێران سەبارەت بە واژۆی دەقی چوارووەخاڵی لێکتێگەیشتنەکە لەگەڵ ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئەمە بەڵگەنامەیەکی مێژوویی و پەیامی ئێرانێکی زلهێزە.
بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دوکتۆر مەسعوود پزشکیان سەرۆک کۆماری ئێران ڕایگەیاند: ئەمە بەڵگەنامەیەکی مێژوویی و پەیامی ئێرانێکی زلهێزە.
News ID 59758
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