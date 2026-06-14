وەهمی ئیسڕائیلی گەورە و مەترسییەکانی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناڤین

ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی نێودەوڵەتی: ڕێبەرانی ڕژیمی زایۆنی لەم ڕۆژانەدا هەوڵی زۆر دەدەن بۆ بەدیهێنانی ئەو پڕۆژەیەی بە ناوی “ئیسرائیلی گەورە” وەسف دەکرلت.
هەرچەندە ئەم پڕۆژەیە لە دوای پێشنیازەکەیەوە لەلایەن شیمۆن پێرێس، سەرۆکوەزیرانی پێشووترەوە، هەندێک گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، بەڵام هەندێک خاڵی هاوبەشی لەگەڵدا هەیە. پڕۆژەی “ئیسرائیلی گەورە” لەسەر بنەمای بەشداریکردنی ئەمریکا لە دامەزراندنی ئیسرائیلی گەورە وەک بڕبڕەی پشتی بوونی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی نوێدا هەر لە سەرەتاوە دامەزراوە.
هەر لەو پێوەندییەدا ڕۆژنامەی ڕائی الیوم بە ئاماژەدان بە کاریگەرییەکانی ئەم پلانە لەسەر پێشهاتەکانی ناوچەکە دەنووسێت گومانی تێدا نییە کە گۆڕینی نەخشەکانی ناوچەکە کاریگەری لەسەر میسر و وڵاتانی دیکەی جیهانی عەرەبی و ئیسلامی بەدوای خۆیدا دەهێنێت. ئەگەر ئەم پلانە جێبەجێ بکرێت، گەلان و وڵاتانی ئیسلامی باجی مەیلی هەندێک لە حاکمەکان بەرەو تەماحەکانی ڕژێمی زایۆنیستی دەدەن. واشنتۆن لە ئێستادا پێی وایە کە سەرکەوتو بووە لە کۆنترۆڵکردنی زۆربەی وڵاتانی عەرەبی بە قازانجی پڕۆژەی زایۆنیستی. ئه مه له کاتێکدایه که پێشکەوتنی ئەم پرۆژەیه له ڕەهەندی جۆراوجۆردا دژ به بەرژەوەندی وڵاتان و گەلانی ئیسلامییه .
هۆکارەکانی جێبەجێکردنی پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە
پرۆژەی زایۆنیستی "ئیسرائیلی گەورە" ئامانجی لەناوبردنی دانیشتوانی فەلەستینە لە ڕێگەی جینۆساید یان ئاوارەبوون.
دۆناڵد ترامپ و بنیامین ناتانیاهۆ گەورەترین لایەنگرانی ئەم پڕۆژەیەن و تا ئەم قۆناغە ڕۆڵی یەکلاکەرەوەیان لەم ڕووەوە بینیوە.
بارودۆخی غەززە تاقیکردنەوەیەک بوو بۆ ئەوەی ئەمریکا پێگەی خۆی لە گێڕانەوەی ئەم ڕۆڵەدا بچەسپێنێت، کە بە پشتیوانیی هەمەلایەنەی خۆی لە ڕژێمی زایۆنیستی، ڕۆڵێکی گرنگی لە پێشخستنی ژینۆسایدی خەڵکی غەززە بۆ قۆناغی ئێستا و پێشگرتن لە گوشارە نێودەوڵەتییەکان بۆ ڕاگرتنی گێڕا. بەم شێوەیە واشنتۆن زەمینەی بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە و گۆڕینی نەخشەکانی ناوچەکە و ناشتنی ناسنامەی عەرەب و زایۆنیزەکردنی ناوچەکەی خۆش کردووە.
مەترسییەکانی پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە لەسەر ناسنامەی ناوچەیی
زایۆنیستەکان لە سەرەتای دامەزراندنیان لە ناوچەکەدا هەوڵی ڕاکێشانی تورکیا و ئێرانیان لە دژی وڵاتانی عەرەبی داوە. واتای پڕۆژەی "ئیسرائیلی گەورە" ئەوەیە کە ڕژێمی زایۆنیستی کە نزیکەی نیوەی خاکی فەلەستینی داگیرکردووە، بەس نییە بۆ ئەوەی هەموو زایۆنیستەکانی جیهان لەخۆ بگرێت.
ڕژێمی زایۆنیستی بە هاوکاری ئەمریکا توانی وڵاتانی عەرەبی بە تایبەت عەرەبستان و میسر کۆنترۆڵ بکات. ئەم پڕۆژەیە پێی وایە ئەو وڵاتانەی پێشتر باسمان کرد پێویستیان بە ڕووبەری ئێستایان نییە.
تەماحی ڕژێمی زایۆنیستی، لەسەر بنەمای ئەم پڕۆژەیە، لەسەر بنەمای دەستبەسەرداگرتنی زەوییەکانی میسر، سعودیە، عێراق، سوریا و لوبنان دامەزراوە.
واشنتۆن هەروەها پێداگری لەسەر دامەزراندنی دەوڵەتی فەلەستینی لەسەر زەویێەکانی سعوودیە هاوتەریب لەگەڵ ئەم پڕۆژەیە دەکات. هەروەها داگیرکردنی تەواوی غەززه له لایه ن ڕژێمی زایۆنییەوه بەشێکه له پڕۆژه ی ئیسرائیلی گەوره و پێشەکییەکه بۆ جێبەجێکردنی کۆتایی.
گومانی تێدا نییە کە ڕژێمی زایۆنی بەشێکە لە کۆلۆنیالیزمی نوێی ناوچەکە. ئەگەر پڕۆژەی ئیسرائیلی گەورە ڕێساکانی پەیوەندییە ناوچەییەکان بگۆڕێت، یەکەم کاریگەریی گۆڕینی ناسنامەی ناوچەی عەرەبی و هەڵوەشاندنەوەی جیهانی عەرەبی دەبێت بۆ دابەشبوونی ناوچەیی. هاوتەریب لەگەڵ ئەم پڕۆژەیە، ترامپ هەوڵ دەدات بۆ گۆڕینی حکومەتی ئێران لە پێناو گەڕانەوەی ئەم وڵاتە بۆ باوەشی سیاسەتی زایۆنیستی-ئەمریکی، هاوشێوەی ڕژێمی پێشوو.
تەحەددیاتی پڕۆژەی زایۆنی: ١.
1- ئێران سەرەڕای ئەو خەسارانەی بەرکەوتووە، ڕێساکانی پڕۆژەی زایۆنی قبووڵ ناکات.
2- میسر و جیهانی عەرەبی هەوڵ دەدەن ئەم پڕۆژەیە ڕەت بکەنەوە و نەکەونە ژێر بارگرانییەکەیەوە بەبێ ئەوەی هاوپەیمانی خۆیان لەگەڵ ئەمریکا لەدەست بدەن.
3- گەلانی میسر، کوێت، سووریا، سعودیە، لوبنان و ئوردن کە لە پرۆژەکەدا جێگیرکراون، بە ئاسانی ناچنە ژێر بارگرانی ئەم پیلانگێڕییە زایۆنیستییە بۆ داگیرکردنی خاکەکانیان.
4- بلیمەتانی عەرەبی بە پەرۆش کە بە جددی دژایەتی جێبەجێکردنی ئەم پڕۆژەیە دەکەن، هەموو هەوڵێکیان دەدەن بۆ ڕێگریکردن لە جێبەجێکردنی.
5- میللەتی میسر نەیارێکی جدی ئەم پڕۆژەیەن. لە ئێستادا ژمارەی دانیشتووانی میسر لە زیادبووندایە و تواناکانیشی مەترسی لەسەر بەرەوپێشچوونی پڕۆژەی زایۆنیستی و سیاسەتەکانی دروست دەکات.
6- خۆڕاگریی ناوچەیی وەک گەورەترین تەحەدای پڕۆژەکانی زایۆنیستی لە ناوچەکەدا دەمێنێتەوە.
7- هەرێمی عەرەبی، تەنانەت سەرەڕای هاوکاری و ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان ڕژێمە فەرمییەکانی لەگەڵ ڕژێمی زایۆنی، گۆڕانکاری لە ناسنامەی خۆیدا قبوڵ ناکات.
Your Comment