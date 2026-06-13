  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٣ ٢٢:٥٠

سبەی گرێبەستەکە واژۆ دەکرێت، بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر

سبەی گرێبەستەکە واژۆ دەکرێت، بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر

ئاکسیۆس پاگەندەی کرد کە بڕیارە ئەمەریکا و ئێران بە نێوەندگیری پاکستان و قەتەر ڕۆژی یەکشەممە کۆبوونەوەیەکی مەجازی ئەنجام بدەن.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سبەینێ بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتن واژۆ بکەن کە ئاگربەستەکە بۆ ماوەی ٦٠ ڕۆژ درێژ دەکاتەوە.

دواتر گەرووی هورمز دەکاتەوە و دانوستانەکان لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران دەستپێدەکات

News ID 59720

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