وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکانی ئێران: لە دەمی ترامپ دەدەین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار ئەبۆلفازل شێکارچی، وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە کاردانەوە بە هەڕەشەکانی ئەم دواییەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا وتی: لە بەرامبەر سیستەمی هەژموونی جیهانی پاشەکشە ناکەین و هیچ هۆکارێک بۆ نیگەرانی لە ئارادا نییە.

ناوبراو بە ئاماژەدان بە مێژووی ئەدای کۆماری ئیسلامی ئێران لە بەرامبەر هەڕەشەکانی دوژمنانی، زیادی کرد: هەر هەڕەشەیەک کە ترامپ کردوویەتی، گورزێکی بەهێزمان لێداوە.

ئێمە سەلماندمان لە ڕۆژانی ٢٣ی حوزەیرانەوە کە ساڵیادی شەهیدانی پلە باڵاکانە، وەڵامی شیاو بۆ هەر هەڕەشەیەک دەدەینەوە.

وتەبێژی باڵای هێزە چەکدارەکان جەختی لەوە کردەوە: لە ٢٣ی حوزەیرانی ساڵی ١٤٠٤دا وەڵامی گونجاومان بۆ ئەو هەڕەشەیە دایەوە. ئەمساڵ لە پێشوو بە توندیتر و بەهێزتر و وردتر وەڵام دەدەینەوە.

لە بەرامبەر سیستەمی هەژموونی جیهانی و ئەم جنۆکانەی جیهان پاشەکشە ناکەین.

ناوبراو بە ئاماژە بە کەسایەتییە تایبەتەکانی دوژمنان وتی: بە تایبەتی ترامپی نەفرەت لێکراو و نەتانیاهۆی خراپەکار - هیچ شتێک نییە خەمی لێ بخۆین. ستایش بۆ خودا، بە فەزڵی خودا و دەستی هێزی ئیلاهی، ئێمە بڕیارمان داوە دوژمن تێکبدەین.