قالیباف: ئێران خێرا وڵامی هەموو دەستدرێژییەک دەداتەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا بۆ ڕێوڕەسمی یادی شەهیدان، ساڵڕۆژی شەهیدبوونی فەرماندە و زانایان و ژمارەیەک لە هاونیشتمانیانمان لە شەڕی دوانزە ڕۆژەدا، جەختی کرد: سەرەڕای شەهیدبوونی فەرماندە و زانایان، بزووتنەوەی زانست و مەعریفە نەوەستا، نە توانای بەرگری و خۆپاراستنی وڵات کەم بووەوە؛ و هەر دەستدرێژییەک بە ئیرادە و بەبێ دواکەوتن وەڵامی دەدرێتەوە.

شەڕی سەپێنراوی یەکەم و دووەم و سێیەم بە دونیا نیشانی دا کە ڕێگای فەتح و سەرکەوتن بە دڵی بەرخۆدان و شەهیدبووندا تێدەپەڕێت و گەل دەنێردرێتە پێشەوە و شەقام دەبێتە پاڵپشتی گۆڕەپانەکە و گەلان بەئاگا دەهێنێتەوە و ئیرادەیان بەهێزتر دەکات.

کەرامەتی ئێران و مانەوەی ئیسلام و ڕابوونی گەلانی جیهان پەیوەستە بەم خۆڕاگری و خۆنەویستی و پشت بەستن بە بەڵێنی ئیلاهی.