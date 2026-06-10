  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٠ ١٧:١٢

قالیباف: ئێران خێرا وڵامی هەموو دەستدرێژییەک دەداتەوە

قالیباف: ئێران خێرا وڵامی هەموو دەستدرێژییەک دەداتەوە

سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی وێڕای یادکردنەوەی شەهیدانی دوو شەڕی سەپێنراوی ئەم دواییە لەلایەن دوژمنانی ئەمریکا و زایۆنیستی، نووسی: ئێران بە ئیرادە و بێ دواکەوتن وەڵامی هەر دەستدرێژییەک دەداتەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە پەیامێکدا بۆ ڕێوڕەسمی یادی شەهیدان، ساڵڕۆژی شەهیدبوونی فەرماندە و زانایان و ژمارەیەک لە هاونیشتمانیانمان لە شەڕی دوانزە ڕۆژەدا، جەختی کرد: سەرەڕای شەهیدبوونی فەرماندە و زانایان، بزووتنەوەی زانست و مەعریفە نەوەستا، نە توانای بەرگری و خۆپاراستنی وڵات کەم بووەوە؛ و هەر دەستدرێژییەک بە ئیرادە و بەبێ دواکەوتن وەڵامی دەدرێتەوە.

شەڕی سەپێنراوی یەکەم و دووەم و سێیەم بە دونیا نیشانی دا کە ڕێگای فەتح و سەرکەوتن بە دڵی بەرخۆدان و شەهیدبووندا تێدەپەڕێت و گەل دەنێردرێتە پێشەوە و شەقام دەبێتە پاڵپشتی گۆڕەپانەکە و گەلان بەئاگا دەهێنێتەوە و ئیرادەیان بەهێزتر دەکات.
کەرامەتی ئێران و مانەوەی ئیسلام و ڕابوونی گەلانی جیهان پەیوەستە بەم خۆڕاگری و خۆنەویستی و پشت بەستن بە بەڵێنی ئیلاهی.

News ID 59691

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