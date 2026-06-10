  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ٢٠ ٠٦:٢٤

کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە هێرشەکەی ئەمڕۆی ئەمریکا بۆ سەر باشووری وڵات

کاردانەوەی وەزیری دەرەوەی ئێران بە هێرشەکەی ئەمڕۆی ئەمریکا بۆ سەر باشووری وڵات

وەزیری دەرەوەی ئێران جەختی لەوە کردەوە کە هێزە چەکدارەکانی ئێران هیچ هێرش و هەڕەشەیەک بێ وەڵام ناهێڵنەوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی، لە کاردانەوە بە هێرشی ئاسمانیی ئەمریکا بۆ سەر باشووری ئێران سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: سەرەڕای شکستی بەرەکانی شەڕ، ئەمریکا جارێکی دیکە بڕیاریدا ئیرادەی ئێمە تاقی بکەینەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: هێزە چەکدارە بەهێزەکانمان هیچ هێرش و هەڕەشەیەک بێ وەڵام ناهێڵنەوە. ئەگەر دەتانەوێت سەلامەت بن باشتر وایە ناوچەکەمان بەجێبهێڵن.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە: مێژووی کەنداوی فارس چەندین چیرۆکی لەسەر چارەنووسی داگیرکەرانی بیانی هەیە. هورموز لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا نییە، بەڵکوو لە نێوان ئێران و عوماندا هاوبەشە و هەزاران کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی ئەمریکاوە دوورە. سنوورە دەریاییەکان بە تەواوی ڕوون و ئاشکرایە.

News ID 59687

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