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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٨ ١١:٥٠

یەمەن هاتە مەیدان؛ بابولمەندەب داخرا

یەمەن هاتە مەیدان؛ بابولمەندەب داخرا

وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن هێرشی مووشەکیی ئەو وڵاتەی بۆ سەر ناوچە داگیرکراوەکان ڕاگەیاند.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن، یەحیا سەریع ، ڕایگەیاند کە لە کاتی هێرشی مووشەکیی ئەو وڵاتە بۆ سەر ئامانجە گرنگەکانی یافای داگیرکراو، ئەو خاڵانە کەوتوونەتە بەر لێدان.

ناوبراو زیادی کرد: ئێمە قەدەغەکردنی تەواوەتی لە کەشتیوانی دوژمنی زایۆنی لە دەریای سوور ڕادەگەیەنین. هەر جووڵەیەک لە لایەن زایۆنیستەکانەوە بە ئامانجێکی سەربازی بۆ هێزەکانی یەمەن دادەنرێت.

سەریع ڕایگەیاند کە ئێمە تۆڵەی زیادبوونی گرژییەکان دەکەینەوە. چڕی ئۆپەراسیۆنەکانمان لە ژێر ڕۆشنایی هەماهەنگی شەڕ و هەماهەنگی لەگەڵ میحوەری جیهاد و بەرخۆدان زیاتر دەبێت. ئێمە جەخت لەسەر مافی نەتەوەکەمان و نەتەوە ئازادەکان دەکەینەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەستدرێژی زایۆنیستی-ئەمریکی.

تا ئەو دەستدرێژییە بەردەوام بێت ئۆپەراسیۆنەکانمان بەردەوام دەبێت و لە بەرامبەر ئەو گەمارۆیە دڕندانەیە کە لە دژی میللەتەکەمان و گەلانی میحوەری بەرخۆدان و جیهاد دەکرێت بێدەنگ نابین.

News ID 59669

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