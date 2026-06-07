وڵامی چەقێنەری ئێران بە جەنایەتەکانی ئیسڕائیل لە لوبنان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

بە وتەی پەیامنێری مێهر، لە پێناو بەکارهێنانی مافی بەرگری لە خۆ و لە بەرامبەر پێشێلکارییە دووبارە و دڕندانەیەکانی ئاگربەست لە لایەن ڕژێمی تاوانکاری زایۆنیستی، هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران ئێوارەی ڕۆژی یەکشەممە هێرشێکی مووشەکی بەرفراوان و چەقێنەریان بۆ سەر پێگە سەربازی و ستراتژیکییەکان لە ناوچە داگیرکراوەکان ئەنجامدا.

ئەم ئۆپراسیۆنە سزابەخشە دوای ئەوە ڕوویدا کە ڕژێمی زایۆنی بە پشتیوانی تەواوی ئەمریکا، چەندین جار ئاگربەستی دامەزراو لە بەرەی لوبنان پێشێل کرد و هێرشی کردە سەر باشووری لوبنان و دەوروبەری لوبنان و دەیان مەدەنیی بێ تاوانی لوبنانی شەهید کرد.

تەقاندنی دەیان مووشەکی بالیستیکی ورد بۆ سەر بنکە سەربازییە سەرەکییەکان و ناوەندەکانی قووڵایی ناوچە داگیرکراوەکان.

- ئاگادارکەرەوەی زەنگی ئاگادارکردنەوە لە تەلئەبیب و حەیفا و ناوچە ناوەندییەکانی فەلەستینی داگیرکراو چالاککرا.

- سەرچاوە سەربازییەکان جەخت لەوە دەکەنەوە کە ئامانجەکان بە وردبینییەکی بەرزەوە دراون و پەیامێکی ڕوونی ڕاگرتن بۆ ڕژێمی زایۆنی و لایەنگرانی ئەمریکی نێردراوە.

تەقینەوە لە ناوچە ناوەندییەکانی خاکە داگیرکراوەکان

میدیاکانی زایۆنیستی ڕاپۆرتیان دا کە چەند تەقینەوەیەک لە ناوچە ناوەندییەکانی ناوچە داگیرکراوەکان بیستراوە.

سوپای ئیسرائیل: سانسۆر بۆ بڵاوکردنەوەی شوێنەکانی کاریگەری مووشەک و شوێنی نیشتنەوە پێویستە

سوپای ئیسرائیل جەختی لەوە کردەوە کە نابێت شوێنەکانی نیشتنەوەی مووشەکەکان یان خاڵە کاریگەریەکانیان بڵاوبکرێنەوە و تۆمار بکرێن. هەروەها سوپای ئیسرائیل داوای لە ڕای گشتی و میدیاکان کردووە خۆیان لە بڵاوکردنەوەی هەر وێنە و ڤیدیۆ و زانیارییەک کە پەیوەندی بە ناوچە زیانلێکەوتووەکانەوە هەبێت، بەدوور بگرن.

ئاکسیۆس: ترامپ لە پەرەسەندنی گرژییەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل ئاگادار کرایەوە

ئاکسیۆس لە زاری بەرپرسێکی ئیسرائیلییەوە ڕایگەیاندووە، دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا لە پەرەسەندنی گرژییەکانی نێوان ئێران و ئیسرائیل ئاگادارکراونەتەوە.

تەقینەوەیەک لە جەلیل بیستراوە

ئاژانسی هەواڵی فەلەستینی شەهاب بڵاویکردەوە، دەنگی تەقینەوەیەک لە جەلیل کە دەکەوێتە کەناری ڕۆژئاوای داگیرکراو بیستراوە.

هەموو قوتابخانەکان لە ناوچە داگیرکراوەکان داخران

میدیا زایۆنیستییەکان بڵاویان کردەوە کە دوابەدوای هێرشە مووشەکییەکانی ئێران، فەرمانی داخستنی سەرجەم قوتابخانەکان لە ئیسرائیل دەرچووە.

بەرپرسێکی زایۆنیستی: ئێران هاوکێشەیەکی نوێ دادەمەزرێنێت

بەرپرسێکی باڵای ڕژێمی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە ئێران لە کاردانەوە بە بۆردومانی بەیروت لە هەوڵی دامەزراندنی هاوکێشەیەکی نوێدایە بە هێرشی مووشەکی.

بەرپرسێکی باڵای ئێران بۆ ئاژانسی ڕۆیتەرز: بە توندی و بەهێز وەڵامی هەر هێرشێکی ئیسرائیل دەدەینەوە

بەرپرسێکی باڵای ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ ڕۆیتەرز جەختی لەوە کردەوە کە ئێران بە زۆر وەڵامی هەر هێرشێک و ئەگەری وەڵامدانەوەی ڕژێمی ئیسرائیل دەداتەوە.