  1. ئێران
AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٦ ٠٧:١١

پاگەندەی سێنتکۆم: دورگەکانی سیریک و قشم بوردۆمان کران

پاگەندەی سێنتکۆم: دورگەکانی سیریک و قشم بوردۆمان کران

فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا بانگەشەی ئەوەی کرد کە هێرشیان کردووەتە سەر چەندین ئامانج لە دورگەکانی گۆروک (سیریک) و قشم.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا لە بەیاننامەیەکدا ئیدیعای کرد کە چەند ساتێک لەمەوبەر هێزەکانی سێنتکۆم چوار فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەری تاکلایەنەی ئێرانیان خستە خوارەوە کە بەرەو گەرووی هورمز هەڵدرابوون.

سێنتکۆم بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانە هێرشبەرانە مەترسی بوون بۆ سەر هاتوچۆی دەریایی لە ناوچەکە و هێزەکانی ئەمریکا هێرشیان کردووەتە سەر شوێنەکانی ڕاداری چاودێری کەناراوەکانی ئێران لە گۆروک (سیریک) و دوورگەی قشم بۆ بەرگریکردن لە هێرشی زیاتر.

News ID 59644

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