پاگەندەی سێنتکۆم: دورگەکانی سیریک و قشم بوردۆمان کران

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا لە ڕۆژئاوای ئاسیا لە بەیاننامەیەکدا ئیدیعای کرد کە چەند ساتێک لەمەوبەر هێزەکانی سێنتکۆم چوار فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی هێرشبەری تاکلایەنەی ئێرانیان خستە خوارەوە کە بەرەو گەرووی هورمز هەڵدرابوون.
سێنتکۆم بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانە هێرشبەرانە مەترسی بوون بۆ سەر هاتوچۆی دەریایی لە ناوچەکە و هێزەکانی ئەمریکا هێرشیان کردووەتە سەر شوێنەکانی ڕاداری چاودێری کەناراوەکانی ئێران لە گۆروک (سیریک) و دوورگەی قشم بۆ بەرگریکردن لە هێرشی زیاتر.
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