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AP ١٤٠٥ جۆزەردان ١٤ ٠٨:١١

عێراقچی: هیچ کەس ناتوانێ حزبوڵا بسڕێتەوە

عێراقچی: هیچ کەس ناتوانێ حزبوڵا بسڕێتەوە

وەزیری دەرەوەی ئێران شەوی چوارشەممە ڕایگەیاند: هەڕەشەی ئێران بۆ وەڵامدانەوە بۆ هەر هێرشێکی ئیسرائیل بۆ سەر باشووری بەیروت، لایەنی بەرامبەری ناچار کرد پاشەکشە بکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی ئەلمەیادین جەختی کرد: کاتێک ئێران ڕایگەیاند کە لە ئەگەری هێرشکردنە سەر بەیروت وەڵامێکی یەکلاکەرەوە دەداتەوە، لایەنەکانی دیکە ناچار بوون بە لێکدانەوەکانیدا بچنەوە.

هەروەها ئاماژەی بە ڕۆڵی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کرد و وتی: ئەگەر دۆناڵد ترامپ کردەوەکانی لەسەر بنەمای عەقڵانیەت دابنێت، هەرگیز ناگەڕێتەوە ناو جەنگ.

عێراقچی جەختی لەوە کردەوە کە ئێران بە تەواوی ئامادەیی خۆی بۆ درێژەدان بە شەڕ لە درێژخایەندا هەیە و توانای سەربازی پێویستی هەیە بۆ ئەمەش و یەکڕیزی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی و ئیرادەی پێویست بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر ئێران هەیە.

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە دۆخی سەربازی ئێران بە بەراورد بە پێش شەڕ باشتر بووە، وتی: ئەمڕۆ ئێمە توانامان هەیە کە پێش شەڕ بوونی نەبووە، هەروەها پیشەسازییە بەرگرییەکانی وڵاتیش بە شێوەیەکی بەرچاو چالاک و بەهێزتر بوون.

هاوکات عێراقچی ڕوونی کردەوە کە هەبوونی توانای درێژەدان بە شەڕ بەو مانایە نییە کە ئێران ئامادەیە بچێتە شەڕەوە و دەشڵێت: ئێمە هەرگیز شەڕمان نەویستووە. ئێمە ئەم شەڕەمان دەستپێنەکرد و هەروەها وەڵامی ئەرێنیمان دایەوە بۆ داواکاریی دانوستان.

جەختیشی لەوە کردەوە کە ئێران ئاشتی و ئاسایشی دەوێت، بەڵام ئاشتییەک کە لەسەر بنەمای شەرەف و کەرامەت بێت.

وەزیری دەرەوەی ئێران هۆشداری دا کە هەر دەستدرێژییەک بۆ سەر خاکی ئێران بە وەڵامێکی یەکلاکەرەوە، پتەو و ڕێژەیی بەرەوڕوو دەبێتەوە، ئەمەش پرسێک کە لە دوو شەڕی ڕابردوودا سەلمێنراوە.

عێراقچی هەروەها وتی: کۆتایی ئەم شەڕە بەدەست لایەنی بەرامبەر نییە و هەرگیز نابێت. ئەم شەڕە لە ئێران و لوبنان کۆتایی دێت و ئەمە هەڵوێستی ڕوونی ئێمەیە.

سەبارەت بە پێشهاتەکانی لوبنان ڕایگەیاند کە هەڵوێستەکانی ئێران لە دانوستانەکانی ئاگربەست لە سەرەتاوە تا کۆتایی ڕوون و یەکگرتوو بووە.

عێراقچی زیادی کرد: سەرەڕای هەوڵە بەرفراوانەکان بۆ تیرۆرکردنی شەهید سەید حەسەن نەسروڵڵا، پرەنسیپ و بناغەکانی حزبوڵا نەگۆڕاوە.

هەروەها جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە کێشە ناوخۆییەکانی لوبنان بە بەشداری هەموو ڕەوتەکان و لە چوارچێوەی گفتوگۆی نێوان گرووپە لوبنانییەکان چارەسەر بکرێن.

وەزیری دەرەوەی ئێران جەختی کرد: ئێمە دەستمان لە کاروباری ناوخۆی لوبنان نەداوە و لە داهاتوودا دەستوەردان ناکەین.

عێراقچی بە ئاماژەدان بەوەی کە "حزبوڵڵا توانای بەرگریکردن لە بەرژەوەندی و داواکاری لایەنگرانی و بنکەی کۆمەڵایەتی هەیە"، سەبارەت بە ئەمینداری گشتیی حزبوڵڵا زیادی کرد: ئێمە بە سەرکردایەتی شێخ نەعیم قاسم سەرمان سوڕ نەما و باوەڕم وایە کە ئەو لەوە باشتر و بەهێزتر دەرکەوتووە کە ئێمە خەیاڵمان پێدەکرد.

دەشڵێت: شێخ قاسم سەریهەڵدا و سەرکردایەتی گرتە ئەستۆ و بەوپەڕی ئازایەتییەوە لەسەر ڕێبازەکەی بەردەوام بوو، ڕێزێکی زۆرم بۆی هەیە.

عێراقچی وتیشی: لە سەفەری ئەم دواییەی من بۆ لوبنان، قسەم لەگەڵ سەرجەم بەرپرسانی لوبنان کرد و جەختم لەوە کردەوە کە ئێمە هەوڵی فراوانکردنی پەیوەندییەکانمان دەدەین.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە لوبنان بە قەوارەیەکی یەکگرتوو دەزانین و دەمانەوێت پەیوەندییەکانمان لەگەڵ ئەم وڵاتە لە هەموو بوارەکانی سیاسی و ئابووری و کولتووریدا پەرەپێبدەین و فراوانتر بکەین.

وتیشی: هەوڵدەدەین پەیوەندییەکانمان لەگەڵ لوبنان بەرزبکەینەوە بۆ ئاستێکی بەرزتر، بۆ گەیشتن بەو ئامانجەش باڵیۆزەکەمان گەیشتە بەیروت.

عێراقچی وتیشی: دڵنیام پرسی باڵیۆزی ئێران لە بەیروت چارەسەر دەبێت، چونکە متمانەی تەواوم بە حیکمەت و وریایی دۆستان و بەرپرسانی حکومەتی لوبنان هەیە.

عێراقچی هۆشداریی بە ڕژێمی زایۆنی دا و جەختی لەوە کردەوە: ئەگەر ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر بەیرووت، ئێمە لێی دەدەین لە ئیسرائیل.

News ID 59629

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