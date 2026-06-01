کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە پێشێل کردنی ئاگربەستی شەڕ لە لوبنان

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، وێڕای وەبیرهێنانەوەی ڕێککەوتننامەی ئاگربەست لە بەرواری ١٩ خاکەلێوەی ١٤٠٥ )، کە بەپێی ئەو ڕێککەوتنە شەڕی سەپێنراوی نێوان ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هەموو بەرەکان و بە لوبنانەوە ڕاگیرا، ئاماژە بەوە دەکات کە لەو کاتەوەی ئاگربەست لە ١٩ی خاکەلێوە ڕاگەیەندراوە، ئەمریکا وایکردووە چەندین جار پێشێلکاری ئاشکرای ئاگربەستی ئەنجامداوە، لەوانەش هێرشی بەردەوام بۆ سەر کەشتییە بازرگانییەکانی ئێران.

لە هەمان کاتدا، ڕژێمی زایۆنی بە پێشێلکردنی ئاگربەستی توند، یەکپارچەیی خاک و سەروەری نەتەوەیی لوبنانی پێشێل کردووە و بووەتە هۆی شەهیدبوون و برینداربوونی چەند هەزار لوبنانی و ئاوارەبوونی دوو ملیۆن کەس و وێرانکردنی ژێرخانی ئەو وڵاتە و ماڵ و حاڵی خەڵکی.

پێشێلکردنی ئاگربەست لە هەریەکێک لە بەرەکان، پێشێلکردنی ئاگربەست لە هەموو بەرەکاندا پێکدەهێنێت.

سەرەڕای هەوڵە ڕاگەیەندراوەکانی ئەمریکا لە یەکەم ڕۆژەکانی دوای ئاگربەست بۆ ناچارکردنی ڕژێمی زایۆنیستی بۆ ڕاگرتنی دەستدرێژیەکانی بۆ سەر لوبنان، بەرپرسیارێتی ڕاستەوخۆی ئەمریکا چ لە پێشێلکردنی ئاگربەستی دژ بە ئێران و چ لە پێشێلکردنی ئاگربەست لەلایەن ڕژێمی ئیسرائیل لە دژی لوبنان، ڕوونە و بەرپرسیارێتی کاریگەری و لێکەوتەکانی ئەم دۆخە لە ئارادایە لەگەڵ ئەمریکا.

کۆماری ئیسلامیی ئێران چەندین جار هۆشداری داوە سەبارەت بە لێکەوتە مەترسیدارەکانی پێشێلکارییەکانی ئاگربەست لەسەر ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە و خوازیاری کۆتایی هێنان بەم دەستدرێژی و تاوانانە بووە.

ئاشکرایە کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەر شوێنێک بە پێویستی بزانێت، بە هەموو توانای خۆی و بە کەڵک وەرگرتن لە هەموو تواناکانی، لەسەر بنەمای مافی سروشتی بەرگریی ڕەوا، بەرگری لە بەرژەوەندییەکانی دەکات.