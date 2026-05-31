پیلانێکی ئیسڕائیل بۆ تیرۆری کەسایەتی ڕێبەرانی ئێران ئاشکرا دەبێە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی زایۆنیستی "ئیسرائیل هایۆم" لە ڕاپۆرتێکدا وێڕای ئاشکراکردنی ڕەهەندە نوێیەکانی پیلانگێڕییەکانی ڕژێمی زایۆنی لەدژی ئێران، گۆڕانکارییەکی بەرچاوی لە ئەدای خزمەتی سیخوڕیی موساد بەرامبەر بە ئێران ئاشکرا کرد.

بەپێی ڕاپۆرتەکە، ڕێبازی مۆساد ساڵانێکە لە گرنگیدانێکی تەقلیدییەوە بە تیرۆر و ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانەوە بۆ ڕەوتێک بە ناوی "شەڕی کاریگەری" دەگۆڕێت و ئامانجیشی لاوازکردنی حکوومەتی ئێرانە لە ناوەوە.

بەپێی ڕاپۆرتەکە، لە ساڵانی ڕابردوودا یەکەیەکی تایبەت لەناو مۆساد لەژێر ناوی "بەشی ئۆپەراسیۆنی کاریگەری" دروستکراوە. ئەم یەکەیە لە چوارچێوەی چاکسازییە ڕێکخراوەییەکاندا بە سەرۆکایەتی دەیڤید بارنیا، سەرۆکی مۆساد، بە ئامانجی "ئامانجکردنی قووڵایی سیاسی و کۆمەڵایەتی لە ئێران و نەک تەنیا پێکهاتە سەربازییەکەی" پێکهێنرا.

بەدواداچوونەکانی ڕۆژنامەی زایۆنیستی لەم پێوەندییەدا، هەوڵەکانی ئەم خزمەتگوزارییە بۆ سوک کردنی کاربەدەستانی ڕێژیمی ئێرانی تاوتوێ کردووە و نووسیویەتی کە ئەو خزمەتگوزارییە هەوڵی دوورخستنەوەی دوژمنانی تەلئەبیب دەدات لە ڕێگەی هەڵمەتی میدیایی و گوشاری گشتییەوە بەبێ دوورخستنەوەی جەستەیی دوژمنانی تەلئەبیب لە پۆستەکەی.

ئەم ڕاپۆرتە دەشڵێت، ئەم ڕێبازە لەسەر بنەمای کەڵک وەرگرتن لە میدیا، تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان، سەرچاوە گشتییەکان و تەنانەت دروستکردنی ئەکاونتی ساختە و بڵاوکردنەوەی ناوەڕۆکی ئامانجدار لە ناوخۆی ئێراندا دامەزراوە و ئامانجیشی تێکدانی متمانەی گشتییە بە ڕێبەرانی حکوومەت و خستنەڕووی لاوازییە.

ڕۆژنامەکە بە پشتبەستن بە بەرپرسێکی پێشووی ئەو یەکەیە جەخت لەوە دەکاتەوە کە ئەم جۆرە ئۆپەراسیۆنە تێچووی کەمترە لە تیرۆرکردن و دەتوانێت لە درێژخایەندا کاریگەری زیاتری هەبێت، چونکە "ئەمنییەتی دەروونی و میدیایی ئێران" دەکاتە ئامانج.

بەگوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، مۆساد خۆی لە کۆکردنەوەی زانیاری لەو بارەوە سنووردار ناکات، بەڵکوو کار لەسەر شیکردنەوەی هەستی گشتی لە ناوخۆی ئێراندا دەکات و ناڕەزایەتییە کۆمەڵایەتی و ئابوورییەکان بە شێوەیەکی بەرفراوانتر دەقۆزێتەوە، بە ئامانجی دروستکردنی فشاری ناوخۆیی زیاتر بۆ سەر ئێران.

بە گوتەی ئیسڕائیل هیوم، ئەو یەکەیە لە ساڵانی ڕابردوودا ئامرازی پێشکەوتووی دیجیتاڵی لەوان "سوپای دیجیتاڵی" و "ئەکاونتی ساختە" بۆ زیانگەیاندن بە وێنەی کاربەدەستانی حکوومەتی ئێران بەرهەم هێناوە و لەم ڕووەوە هاوکاری جددی لەگەڵ دامودەزگاکانی ڕاگەیاندنی ئۆپۆزسیۆن لە دەرەوەی وڵات دەکات بۆ بڵاوکردنەوەی پەیامەکان بە ئامانجی لاوازکردنی وێنەی حکوومەت لە تاران.

دەزگای ڕاگەیاندنی زایۆنیستی دان بەوەدا دەنێت کە سەرەڕای ئەم هەوڵانە، حکوومەتی ئێران تا ئێستا بە بەهێزی ماوەتەوە و بیرۆکەی "ڕووخاندنی خێرای خۆی" وەک لە هەندێک بازنەدا بانگەشەی بۆ کراوە، بەدی نەهاتووە کە ئەمەش نیشاندەری ناکارامەیی ئەو خزمەتگوزارییەی کە پێشتر ئاماژەی پێکراوە.

ئەم نووسینە لە کۆتاییدا جەخت لەوە دەکاتەوە کە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئێران ئیتر تەنیا سەربازی نییە، بەڵکو بووەتە ململانێیەکی درێژخایەن کە چەندین ئامرازی تێدایە کە شەڕی زانیاری و شەڕی دەروونی و هەوڵدان بۆ کاریگەری لەسەر بیروڕای گشتی ئێران تێکەڵ دەکات بە مەبەستی هێنانە ئارای گۆڕانی سیاسیی وردە وردە.