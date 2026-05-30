میدیایەکی ئیسڕائیلی: ئێران بەرەی ناوخۆیی ڕژێمی زایۆنی ئیفلیج دەکات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕۆژنامەی زایۆنیستی "ئیسرائیل هوم" لە ڕاپۆرتێکدا سەبارەت بە پەرەسەندنی پێشکەوتنەکانی پیشەسازیی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئێران هۆشداری دا و نووسی: لە شەڕی داهاتوودا ڕەنگە ئێران بە خێراییەکی بێ وێنە لە جاران ئیسرائیل بکاتە ئامانج.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، فەرماندەیی بەرەی ناوخۆیی ئەرتەشی ڕژێمی زایۆنی لە هەڵسەنگاندنە نوێیەکەیدا هۆشداری داوە کە لە ئەگەری ڕوودانی شەڕێکی دیکە لەگەڵ ئێران، پێدەچێت تاران هەوڵی تەقاندنی مووشەک بە ڕێژەیەکی خێراتر لە شەڕەکانی پێشوو بدات.

فەرماندەیی بەرەی ناوخۆی ڕژێمی زایۆنی بە ئاماژە بە شەڕە سەپێنراوەکانی پێشووی ڕژیم لە دژی ئێران نووسیویەتی: لە هەندێک حاڵەتدا تاران لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا لە دوای هێرشی سەرەتایی ئۆپەراسیۆنی مووشەکیی دەستپێکرد و ئێستا سوپای ئیسرائیل پێشبینی دەکات ئەم مەودای زەمەنیە لە داهاتوودا کورتتر بێت.

ئیسرائیل هیوم بە وەبیرهێنانەوەی ئەوەی کە زۆرینەی ئەو مووشەکانەی لە شەڕی پێشوودا لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی کرابوون، بۆمبی هێشوویی بوون، کە سەدان بۆمبی بچووکی لە ناوچە ئامانجدارەکاندا بڵاوکردەوە، زیادی کرد: فەرماندەیی بەرەی ناوخۆ هۆشداری داوە لەوەی لە ئەگەری شەڕێکی داهاتوو هێرشە سەرەتاییەکان دەتوانن ببێتە هۆی ئیفلیجی تەواوەتی بەرەی ناوخۆ و داخستنی کەرتەکانی وەک فڕۆکەخانەی بن گوریون و سیستەمی پەروەردە.

میدیای زایۆنیستی ئاماژەی بە مەترسییەکانی دەستپێکردنی شەڕێکی دیکە لە دژی ئێران کردووە و نووسیویەتی: لە ئێستادا تەنیا بەشێک لە دانیشتووانی ئیسرائیل پارێزراون بە سیستەمی بەرگری.