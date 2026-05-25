ئێران یەک پێنجەمی درۆنە پێشکەوتەکانی ئەمریکای لەناوبردووە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕووسیا توودەی لە ڕاپۆرتێکدا بڵاوی کردۆتەوە کە سوپای ئەمریکا لە سەرەتای شەڕ لەگەڵ ئێران (دەستدرێژی نایاسایی ئەمریکا و زایۆنیستەکان بۆ سەر خاکی ئێران) تا ٣٠ فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ-9 Reaper لەدەست داوە، کە نزیکەی یەک لەسەر پێنجی تەواوی درۆنەکانی ئەو جۆرە پێش جەنگ پێکدەهێنێت.
لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: بەهای ئەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە نزیکە لە یەک ملیار دۆلار.
بەگوێرەی ئەو میدیایە، زۆرینەیان بەهۆی تەقەی بەرگریی ئێرانەوە لەناوچوون یان زیانێکی زۆریان پێگەیشتووە.
فڕۆکەی MQ-9 Reaper توانای ئەنجامدانی ئەرکی سیخوڕی و لێدانی هەیە. بەپێی خەمڵاندنەکان هەریەکێک لەم فڕۆکە بێفڕۆکەوانانە زیاتر لە ٣٠ ملیۆن دۆلاری تێدەچێت.
ڕوسیا تودەی زیادی کرد: بەپێی وتەی ژەنەڕاڵ دەیڤید تیبۆر، جێگری سەرۆکی ئەرکانی پنتاگۆن بۆ پلان و بەرنامەکان، ئێستا درۆنی ڕیپەری ئەمریکی کەمکراوەتەوە بۆ نزیکەی 135 فڕۆکە، کە بە شێوەیەکی بەرچاو لە خوار کەمترین ژمارەیەوە کەمترە کە بۆ هێزی ئاسمانی دانراوە، کە 189 فڕۆکەیە.
