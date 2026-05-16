پزشکیان بۆ پاپای ڤاتیکان: بەرەنگاری داخوازییە نایاساییەکانی ئەمریکا ببنەوە

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر،

سەرۆک کۆماری ئێران وێڕای پێزانینی هەڵوێسته ئەخلاقییەکانی پاپا له بارەی دەستدرێژییەکانی ئەم دواییه بۆ سەر ئێران، داوای له وڵاتانی جیهان کرد ڕووبەڕووی داخوازی نایاسایی و سیاسەته سەرکێشانه و مەترسیدارەکانی ئەمریکا ببنەوه .

مەسعوود پزشکیان، سەرۆک کۆماری ئێراۆ، وێڕای بەرز نرخاندنی هەڵوێستە ئەخلاقییەکانی پاپا سەبارەت بە دەستدرێژییەکانی ئەم دواییەی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنیستی دژ بە ئێران، جەختی لە سەر پێویستی گرتنەبەری ڕێبازێکی واقیعی و دادپەروەرانەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد و داوای لە وڵاتانی جیهان کرد کە ڕووبەڕووی داواکارییە نایاسایی و سیاسەتە سەرگەردان و مەترسیدارەکانی ئەمریکا ببنەوە.

سەرۆک کۆمڵری ئێران لە بەشێکی دیکەی نامەکەدا باس لەوە دەکات کە دەستوەردانی تێکدەرانەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ڕژێمی ئیسرائیل و هێرشە ناشەرعییەکانیان نەک هەر دژی ئێرانە، بەڵکوو دژی سەروەری یاسا لە گۆڕەپانی جیهانی و یاسای نێودەوڵەتی و بەها مرۆییەکان و فێرکارییەکانی ئایینە ئیلاهییەکانە و دیارە تێچووی ئەم ڕێبازە بۆ هەموو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی مەترسیدارە. وتیشی: نەتەوەی ئێران لە موسڵمانان، مەسیحییەکان، جوولەکەکان و زەردەشتیەکان، چەندین سەدە لەم خاکە دێرینەدا بە ئارامییەوە ژیاون و پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و لێبوردەییان لەگەڵ دراوسێکانیدا هەبووە، بە تایبەت لە گەڵ ئەوانەی کەنارەکانی باشووری کەنداوی فارسدان، لەسەر بنەمای پەیوەندییە مێژوویی، کولتووری و ئایینییەکان.

جەختیشی کردووە کە بوونی بنکه سەربازییەکانی ئەمریکا له ناوچەکانی وڵاتانی کەنداوی فارس، که به داخەوه له شەڕی ئەم دواییەدا بۆ داگیرکردن و هێرشکردنه سەر کۆماری ئیسلامی ئێران به کارهێنران، بووه هۆی ئەوەی هێزه چەکدارەکانی ئێران بەرژەوەندییەکانی دەستدرێژکاران له ناوچەکانی ئەو وڵاتانه له چوارچێوەی بەرگریی ڕەوا و بەرەنگاربوونەوەی دەستدرێژییەکاندا بکەنه ئامانج.

هەروەها بارودۆخی ئێستای گەرووی هورمز لە ئەنجامی هێرشی نایاسایی دەستدرێژکاران و کەڵک وەرگرتن لە خاک و ئاسمانی وڵاتانی کەناری کەنداوی فارس بۆ ئەنجامدانی هێرش دژی ئێران و سەپاندنی گەمارۆی دەریایی دژی ئێران لە لایەن ئەمریکاوەیە.

ئاشکرایە کە دوای چارەسەرکردنی دۆخی نائەمنی ئێستا، بارودۆخی هاتوچۆ لە گەرووی هورمز ئاسایی دەبێتەوە، ئێرانیش میکانیزمی چاودێری و کۆنترۆڵکردنی کاریگەر و پیشەیی لە چوارچێوەی یاسا نێودەوڵەتییەکان جێبەجێ دەکات بە مەبەستی بەهێزکردنی ڕێکخستنە سەلامەتەکان بۆ تێپەڕین بەم ڕێڕەوی ئاوە ستراتیژییە.