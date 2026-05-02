  1. سووریا
AP ١٤٠٥ گوڵان ١٢ ١٦:٠٥

چوار لیوای شەڕڤانانی کورد تەڤلی سوپای سووریا بوون

بریکاری وەزیری بەرگری حکومەتی کاتی سوریا ڕایگەیاند، هێزەکانی سوریای دیموکرات بەشێوەیەکی فەرمی بە پێکهێنانی چوار لیوا لە پێکهاتەی سوپادا تێکەڵ کراون

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بریکاری وەزیری بەرگری حکومەتی کاتی سوریا ڕایگەیاند، هێزەکانی سوریای دیموکرات بەشێوەیەکی فەرمی بە پێکهێنانی چوار لیوا لە پێکهاتەی سوپادا تێکەڵ کراون و پرۆسەی پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو و تەواوکردنی پێکهاتەی ڕێکخراوەیی تائێستاش بەرەوپێشچوونە.

سیپان حەمۆ، جێگری وەزیری بەرگریی حکوومەتی کاتی سووریا ڕایگەیاند: هێزەکانی سووریای دیموکرات بە پێکهێنانی چوار لیوا بە فەرمی لە پێکهاتەی وەزارەتی بەرگریدا یەکخراون و هەوڵەکان بۆ دروستکردنی سیستەمێکی یەکگرتووی ناوخۆیی بۆ پێکهێنانی سوپای یەکگرتوو هێشتا بەردەوامە.

بە وتەی ناوبراو، قۆناغی داهاتووی ئەم پرۆسەیە بریتی دەبێت لە تەواوکردنی هەیکەلی ڕێکخراوەیی سوپا و یەکخستنی جێگیرکردنی هێزەکان و کۆتاییهێنان بە بڵاوەپێکردنی گروپە چەکدارەکان.

