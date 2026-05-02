ڕاوێژکاری ڕێبەری باڵای ئێران: هێزی سەربازی ئەمریکا نە ڕێگای پێشیان هەیە و نە پاش

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەردار موحسین ڕەزایی، ڕاوێژکاری سەربازی فەرماندەی باڵای هێزە چەکدارەکان لە لاپەڕەی تایبەتی خۆیدا نووسیویەتی: ئەگەر وەزیری شەڕی نەشارەزا و نەخوێندەواری ئەمریکا وانەکانی خۆی بە باشی خوێندبایە و جوگرافیای بزانیبایە و زانیاریی پێویستی لەبارەی ئێران و ئاڵۆزییەکانی گەرووی هورمز و کەنداوی فارسەوە هەبوایە، ئەوا سوپای ئەمریکای لە گەرووی هورمز و کەنداوی فارسدا نەدەخستە تەڵەوە زەلکاوێک کە ئەمڕۆ هیچ ڕێگەیەکی بۆ پێشەوە و دواوە نییە.

ئاماژەی بەوەشکرد: لە کەنداوی فارس و دەریای عومان چەندین وانە فێر دەبن.