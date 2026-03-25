وڵامی ئێران بە گەڵاڵەی ئەمریکا و مەرجی تاران بۆ کۆتایی هاتنی شەڕ

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بە وتەی ئەم سەرچاوە، ئەمریکا لە ڕێگای جۆراجۆری دیپلۆماتیکەوە، داخوازی لە ئێران کردووە کە دانوستان بکات و چەند پێشنیارێکی خستۆتەڕوو کە زیادەخوازانە بووە و هاوڕێژی ڕاستیی شکستی ئەمریکا لە مەیدانی شەڕ نییە.

ئێران ئەم پێشنیارانە وەک دوو جاری پێشوو لێکدەداتەوە و ئەوە بە فریوێک بۆ چڕکردنەوەی تەنگژەکان دەزانێت، ئەمریکا بە ڕاستی دانوستانی ناوێت و هێرشی سەربازی کردە سەر ئێران.

ئێران وڵامی نەرێنی داوەتەوە بە پێشنیاری ئەمریکا کە لە رێگای وڵاتێکی نێوبژیوانی ناوچەوە بە دەست گەیشتووە، ئێران ئامادەیە درێژە بە بەرگری بدات و گورزی کوشندە لە دوژمن بدات.

ئەمە بەرگرییە تا کاتێک دریژەی دەبێت کە ئەم مەرجانە بێتە دی؛

1- دەستدرێژی و تیرۆری دوژمن کۆتایی بێت

2- دۆخێک بڕەخسێت کە شەڕ جارێکی تر دووپات نابیتەوە

3- پێدانەوەی غەرامە و خەساری شەڕ بە ئێران

4- کۆتایی هاتنی شەڕ لە هەموو بەرەکانی بەرەی بەرخۆدان

5- حاکمیەتی ئێران لە سەر گەرووی هورموز مافی یاسایی ئیران بووە و دەبێت

ئەم مەرجانی ئێران جگە لەو داخوازیانەیە کە لە خولی دووەمی دانوستانی ژنێڤ خراوەتە ڕوو.

ئێران بە هەموو نێوبژیڤانی ڕاگەیاندووە کە ئاگربر کاتێک قبووڵ دەکات کە مەرجەکانی ئیران قبووڵ بکریت.