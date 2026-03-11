  1. سووریا
AP ١٤٠٤ ڕەشەمە ٢٠ ٢٢:٥٠

ساڵح موسلیم کۆچی دوایی کرد

هاوسەرۆکی پارتی یەکێتی دیمۆکراتیکی کوردی سووریا لە تەمەنی 75 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ساڵح موسلیم هاوسەرۆکی پەیەدە لە تەمەنی 75 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

ساڵح موسلیم بە هۆی وەستانی گورچیلەکانی لە نەخۆشخانەی هەولێر کۆچی دوایی کرد.

تەرمی ساڵح موسلیم لە کۆبانی دەنێژرێت.

