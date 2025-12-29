بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری سەرۆکی پەیوەندییەکانی نووسینگەی سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: بە بڕیاری سەرۆک کۆمار، ئەمڕۆ عەبدولناسر هێممەتی دەبێتە سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران.
ئەم گۆڕانکاریە لە بارودۆخێکدایە
فەرزین سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران گۆڕدرا و ناسر هێممەتی سەرۆکی پێشووی ئەو بانکە، لە جێی دانرایەوە.
