  1. ئێران
AP ١٤٠٤ بەفرانبار ٨ ١٧:٢٥

سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران گۆڕدرا

سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران گۆڕدرا

فەرزین سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران گۆڕدرا و ناسر هێممەتی سەرۆکی پێشووی ئەو بانکە، لە جێی دانرایەوە.

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، جێگری سەرۆکی پەیوەندییەکانی نووسینگەی سەرۆک کۆمار ڕایگەیاند: بە بڕیاری سەرۆک کۆمار، ئەمڕۆ عەبدولناسر هێممەتی دەبێتە سەرۆکی بانکی ناوەندی ئێران.

ئەم گۆڕانکاریە لە بارودۆخێکدایە

News ID 58066

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت