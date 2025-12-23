  1. ئابووری
کۆریدۆری باکووری ڕۆژئاوای ئێران هەوێنی گەشەی ترانزیتی کوردستان

کۆریدۆری باکووری ڕۆژئاوای ئێران بە تێپەڕین بە پارێزگای کوردستان، جگە لە تۆکمەی پێگەی ترانزیتی پارێزگا، ڕۆڵێکی کارا دەگێڕێت لە کەمکردنەوەی ڕووداوگەلی هاتوچۆ و ئاسایشێکی نوێ دەبەخشێت بە ڕێگا پەیوەندییەکانی ڕۆژئاوای ئێران.

سەرۆکی ڕێکخراوی ئیدارە و پلان‌داڕشتنی پارێزگای کوردستان لە لێدوانێک بۆ هەواڵنێری ئاژانسی هەواڵی مێهر، ڕایگەیاند: کۆریدۆری شاڕێی ڕۆژئاوای ئێران لە سنووری بازرگان لە پارێزگای ورمێوە دەست پێدەکات و پاش تێپەڕین بە پارێزگاکانی کوردستان، کرماشان، لوڕستان و خووزستان، دەگاتە بەندەر ئیمام خومەینی لە باشووری وڵات.

ئەکبەر محەمەدی وتیشی: درێژیی ئەم کۆریدۆرە 1482 کیلۆمەترە کە پشکی ڕێگەی میاندواو-کرماشانی 450 کیلۆمەترە و 320 کیلۆمەتری کوتۆتە ناو پارێزگای کوردستانەوە کە لەو زەندەیە، 175 کیلۆمەتری وەبەرهێنراوە و 119 کیلۆمەتری لە قۆناغێ چێکردنە و 26 کیلۆمەتریشی لە قۆناغی توێژینەوە و هەڵسەنگاندنە.

ناوبراو ئامانج و خاڵە ئیجابییەکانی ئەو پڕۆژەیەی دابەزینی لەسەدا 30ی ڕووداوی هاتوچۆ، دابەزینی لەسەدا 20ی کاتی سەفەر بە هۆی خێرایی زیاتر، دابەزینی ئاستی پیسیی هەوا بە هۆی مەسرەفی کەمتری سووتەمەنی، بێبەشی‌شڕینەوە و گەشەی ناوچە و بەهرەمەندی لە ناوچەگەلی گەشتیاری و سەرقاڵی و سەیران، ڕاگەیاند.

