شۆکی ئەمنیی بە تێلاڤیڤ؛ تەلەفۆنی بەرپرسانی حکومەتی ئیسڕائیل هاک کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کەناڵی 12 تەلەڤیزیۆنی ئیسرائیل ڕاپۆرتی دا کە دوای راگەیاندنی گرووپی هاکری حەنزەلە سەبارەت بە دزەی سەرکەوتوانە بۆ نێو مۆبایلی نەفتالی بێنێت، سەرۆک وەزیرانی پێشووترین ئەو ڕژێمە، نووسینەی ناوبراو هاکی بەربڵاوی هەژماری تێلێگرام و دەستخستنی پەیام و ناوەرۆکی نێو مۆبایلەکەیی پشت ڕاست کردەوە.



بێنێت ئەو هێرشە سایبریەی هەوڵێک بۆ تیرۆری سیاسی لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وەسف کرد و پاگەندەی کرد کە بەشێک لە ئیتلاعاتە بڵاو کراوەکان ساختەیە و بە ئامانجی ئۆپراسیۆنی دەروونی دەستکاری کراون.



هاوکات فەرماندەیی سایبری ئیسرائیل پاگەندەی کردووە کە سەدان ئیسرائیل ڕاپۆرتیان داوە کە بە رەقەمی ناوخۆییەوە پەیامیان وەرگرتووە کە تێیدا داوای هاوکاری لەگەڵ ئیتلاعاتی لەگەڵ ئێران کراوە.



گرووپی هاکری حەنزەلە هەروەها لیستێکی 141 پەڕەیی لە بەردەنگەکانی تەلەفۆنەکەی بێنێتی بڵاو کردووەتەوە. پرسێک کە نیگەرانی جیدی ناوەندە ئەمنیەکانی ئیسرائیل سەبارەت بە ئەگەری دەرخستنی ژمارەی پێوەندی بەرپرسانی باڵا و بەڵگە شاراوەکانی دروست کردووە. ئەو ناوەندانە هۆشداریان داوە فایلە بڵاو کراوەکان لەوانەیە بابەتی هاکریان تێدا بێت و کردنەویان دەتوانێت ئامیری بەکارهێنەران پیس بکات.





