هەولێر؛ بنکەی نوێی هەژموونی چین لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، کردنەوەی ناوەندی لێکۆڵینەوەیی داهێنانی شارستانیەتی جیهانی لە هەولێر، نوێترین هەنگاوی چین بۆ بنەڕەتی کردنەوەی ئایدیا سیاسیەکانی خۆی لە هەرێمی کوردستانە؛ داهێنانێک کە پەکین وەکوو وەڵامێک بۆ قەیرانە جیهانیەکان چاوی لێدەکات، بەڵام لە کردەوەدا بەشێک لە ستراتیژی درێژخایەنی ئەو وڵاتە بۆ پەرەپێدان بە دزەی فیکری و دیپلۆماتیک لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین دێتە ئەژمار.



ناوەندی لێکۆڵینەوەیی داهێنانی شارستانیەتی جیهانی بە بەشداری بەرپرسان و لێکۆڵەرانی چین، عێراق، تورکیا و چەند وڵاتی دیکەی ناوجەکە لە هەولێر کرایەوە؛ ڕووداوێک کە بە ڕاپۆرتی هەواڵدەری دەوڵەتی چین هوا، بە ئامادەبوونی زیاتر لە 300 بەرپرسی فەرمی و زانکۆیی بەڕێوە چوو.



سەفین دزەیی سەرۆکی ئیدارەی پێوەندیەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان لە ئەو ڕێوڕەسمە بە ئاماژە بە شەڕەکان، هێژمۆنی خوازی و قەیرانە هاوبەشە جیهانیەکان لەسەر زەروورەتی گفتوگۆ و هاوکاری نێوان شارستانیەتەکان جەختی کرد و ئەو ناوەندەی بەستێنێک بۆ تۆکمە کردنەوەی پێوەندیەکانی نێوان عێراق و چین و پەرەپێدانی ئاشتی جیهانی وەسف کرد.





بە پێی وتەی گۆڤارێکی چین، کردنەوەی ئەو ناوەندەی هەوڵی چین بۆ وەبەرهێنان و دەرکردنی گوفتمانی سیاسی جێگرەوەی سیستەمی لیبراڵی ڕۆژاوایی لێک دایەوە.



هەڵبژاردنی هەولێر وەکوو شوێنی جێگیر کردنی ئەو ناوەندەش مانادارە. هەرێم بە هۆی شوێنگەی نیوەسەربەخۆ، پێوەندی یەکسان لەگەڵ ئەکتەرە ڕۆژاوایی و ناوچەییەکان و گەشی کراوەت سیاسی و زانکۆیی، بەستێنی گونجاو بۆ بنەڕەتی کردنەوەی وردە وردەیی دەسەڵاتی نەرمی چین لە عێراق و دەوروبەری دێتە ئەژمار.

















