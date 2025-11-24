کاردانەوەی توندی ئێران بە تیرۆری فەرماندە باڵاکەی حزبوڵا

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران له به یاننامەیەکدا به توندی ئیدانەی تاوانی تیرۆریستی ڕژیمی زایۆنی له هێرشکردنه سەر زاحیەی به یرووت و تیرۆرکردنی ڕێبەری گەورەی خۆڕاگری هەیسەم عەلی تەباتەبایی کرد.

لە بەشێکی بەیاننامەکەدا هاتووە: بە وەبیرهێنانەوەی پێشێلکارییە دووبارەکانی ئاگربەستی ڕژێمی زایۆنیستی، وەزارەتی دەرەوە، بێکردەوەیی و بێدەنگی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەنجومەنی ئاسایشی وڵاتەکەی سەبارەت بە دەستدرێژییە بەردەوامەکان و تاوانە بێشومارەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە دژی گەلی لوبنان بە جێگای داخ و ناڕەوا دەزانێت و داوای هەنگاوی جددی لە لایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ڕژێمە دەکات.

هەروەها ئاماژە دراوە کە تیرۆر و شەڕخوازی ڕژێمی زایۆنی لە دژی لوبنان و وڵاتانی دیکەی ناوچەکە شەرمەزارە .

بێ گومان سەربزێوییە سەربازییەکانی ڕژێمی زایۆنیستی لە ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا، نەک تەنیا بۆ سەر ئارامی و سەقامگیریی ئەم ناوچەیە بەڵکوو بۆ ئاشتی و ئاسایشی نێودەوڵەتیش گەورەترین مەترسییە و هەر بۆیە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم هەڕەشەیە بەرپرسیارێتییەکی جیهانییە.