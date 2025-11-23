ئێران هۆشداریی دەداتە دەسەڵاتدارانی سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسێن ڕەزایی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: دەسەڵاتدارانی جێگیر لە سووریا نابێت لە خاکی خۆیانەوە ئیزنی هێرش بۆ سەر لوبنان بدەنە ئیسرائیل. ئاوەها ئیززن دانێک لێکەوتەی زۆری بۆ سووریا و ناوچەەکە بەدواوە دەبێت.
فەرماندەی سپای پاسداران لە سەردەمی شەڕی ئێران و عێراق، ڕایگەیاند: ئیزن دان بە ئیسرائیل بۆ هێرش بۆ سەر لوبنان لە خاکی سووریاوە لێکەوتەی جیدی دەبێت بۆ ناوچەکە.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسێن ڕەزایی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: دەسەڵاتدارانی جێگیر لە سووریا نابێت لە خاکی خۆیانەوە ئیزنی هێرش بۆ سەر لوبنان بدەنە ئیسرائیل. ئاوەها ئیززن دانێک لێکەوتەی زۆری بۆ سووریا و ناوچەەکە بەدواوە دەبێت.
News ID 57646
Your Comment