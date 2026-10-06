  1. ئێران
AP ١٤٠٥ ڕەزبەر ١٤ ٠٨:٢٠

ئێران: هەر وڵاتێکی ئەورووپایی یارمەتی ئیسڕائیل و ئەمریکا بدات تۆڵەی لێدەکەینەوە

ئێران: هەر وڵاتێکی ئەورووپایی یارمەتی ئیسڕائیل و ئەمریکا بدات تۆڵەی لێدەکەینەوە

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: هەر وڵاتێکی ئەوروپی کە خاک یان ئاسانکاری بۆ داگیرکەران دابین کردبێت، دەبێت لێپرسینەوە لە کارەکانیان بکرێت.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: هەر وڵاتێکی ئورووپایی کە خاک یان ئاسانکاریی خۆی بۆ داگیرکەران دابین کرد، دەبێ لێپرسینەوە لە بەرامبەر کردەوەکانیان بکرێت.

وتیشی: چونکە ئەم کردەوەیە نموونەیەکی ڕوونی بەشداری و پابەندبوونە لە ئەنجامدانی تاوانی دەستدرێژی نێودەوڵەتی و بەکارهێنانی هێز لە دژی وڵاتێکی سەربەخۆ و ئەندامێکی ئەو وڵاتە نەتەوە یەکگرتووەکان.

جەختیشی کرد: ئەم حاڵەتانەمان بەڵگەدار کردووە و لە کۆبوونەوەی دوێنێدا وەزیری دەرەوە بە وردی لەگەڵ باڵیۆزەکاندا باسی ئەم بابەتەی کردووە”.

News ID 60560

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