ئێران: هەر وڵاتێکی ئەورووپایی یارمەتی ئیسڕائیل و ئەمریکا بدات تۆڵەی لێدەکەینەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: هەر وڵاتێکی ئورووپایی کە خاک یان ئاسانکاریی خۆی بۆ داگیرکەران دابین کرد، دەبێ لێپرسینەوە لە بەرامبەر کردەوەکانیان بکرێت.

وتیشی: چونکە ئەم کردەوەیە نموونەیەکی ڕوونی بەشداری و پابەندبوونە لە ئەنجامدانی تاوانی دەستدرێژی نێودەوڵەتی و بەکارهێنانی هێز لە دژی وڵاتێکی سەربەخۆ و ئەندامێکی ئەو وڵاتە نەتەوە یەکگرتووەکان.

جەختیشی کرد: ئەم حاڵەتانەمان بەڵگەدار کردووە و لە کۆبوونەوەی دوێنێدا وەزیری دەرەوە بە وردی لەگەڵ باڵیۆزەکاندا باسی ئەم بابەتەی کردووە”.