گرۆسی: پەیوەندییمان لەگەڵ تاران گرتۆتەوە

بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی، وتی: ئێمە هێشتا لەگەڵ تاران پەیوەندیی بەردەواممان هەیە و درێژە بە هەوڵەکانمان بۆ گەڕانەوەی یەکجاری بۆ سەر چالاکییە ئاساییەکانی ڕاستی‌وێژیی دەدەین.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە "الجزیرە"، ڕافائێل گرۆسی بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی ئەمڕۆ چوارشەممە (28ی خەزەڵوەر) لە دەسپێکی کۆبوونەوەی وەرزیی شۆڕای حوکامی ئاژانس، وتی: هەوڵ و دانوستانەکان لەگەڵ ئێران بۆ گەڕانەوەی هەڵمەتی پشکنینی ئاسایی لەو وڵاتەدا بەردەوامە.

گرۆسی بە ئاماژە بەوەی کە لەو بوارەدا پێشکەوتنی باش مسۆگەر بووە، وتیشی: تا ئێستا 12 پشکنین ئەنجام دراوە و پشکێنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی گەڕانەتەوە بۆ ئێران و پشکنینیان بۆ تاقیکاریی زانیارییە داڕشتراوەکان لە زۆربەی ئەو دامەزراوەنەی بەر شەپۆلی شەڕی سەربازی نەکەوتوون، ئەنجام داوە.

بەڕێوەبەری گشتیی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی لە درێژەدا ڕایگەیاند: ئێمە هێشتاش لە پەیوەندیی بەردەوام لەگەڵ تارانداین و درێژە بە هەوڵەکانمان بۆ گەڕانەوەی یەکجاری بۆ سەر چالاکییە ئاساییەکانی ڕاستی‌وێژیی دەدەین. ئەگەرچی بۆ دەسپێکردنەوەی پشکینە کامڵەکان و لەوان لە ناوەندە زیان‌ بەرکەوتووەکان، پێویست بە دانوستانی زیاترە بۆ ئەوەی ئێران پابەندی بەڵێنەکانی بەپێی ڕێککەوتننامەی ئێن‌پی‌تی بێت.

