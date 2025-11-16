پێکهێنانی دەوڵەتی نوێ عێراق چەند دەخایێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد کە لەوانەیە گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی ئەو وڵاتە ئەستەم و پێچراو بێت.



ناوبراو زیادی کرد: ڕاگەیاندنی ئەنجامی سەرەتایی هەڵبژاردنەکان بووە هۆی ئەوەی کە وێنایەکی ڕوونتر لە شێوەی چنینی گرووپە سیاسیەکان چ لە نێوان چوارچێوەی هاوئاهەنگی و چ لە نێوان گرووپە سوننە، کورد و تورکمانەکان بێتە دی.



مووسەوی وتیشی: دانوستانەکان لە دوو ڕۆژ پێشەوە دەستی پێکردووە و کۆبوونەوە سەرەتاییەەکان بۆ پێکهێنانی نەخشەڕێگای پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتوو بەڕێوە چووە.



ناوبراو جەختی کرد: پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی عێراق هەوڵێکی ئاسان نابێت و لەوانەیە ماوەیەکی پێنج بۆ شەش مانگەی پێویست بێت.





