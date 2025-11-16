پێکهێنانی دەوڵەتی نوێ عێراق چەند دەخایێنێت

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد کە لەوانەیە گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی ئەو وڵاتە ئەستەم و پێچراو بێت.
ناوبراو زیادی کرد: ڕاگەیاندنی ئەنجامی سەرەتایی هەڵبژاردنەکان بووە هۆی ئەوەی کە وێنایەکی ڕوونتر لە شێوەی چنینی گرووپە سیاسیەکان چ لە نێوان چوارچێوەی هاوئاهەنگی و چ لە نێوان گرووپە سوننە، کورد و تورکمانەکان بێتە دی.
مووسەوی وتیشی: دانوستانەکان لە دوو ڕۆژ پێشەوە دەستی پێکردووە و کۆبوونەوە سەرەتاییەەکان بۆ پێکهێنانی نەخشەڕێگای پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتوو بەڕێوە چووە.
ناوبراو جەختی کرد: پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی عێراق هەوڵێکی ئاسان نابێت و لەوانەیە ماوەیەکی پێنج بۆ شەش مانگەی پێویست بێت.
پەرلەمانتارێکی عیراقی لە ئەگەری پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی ئەو وڵاتە لە خولێکی شەش مانگیدا هەواڵی دا.
بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ئەلمەعلوومە، موختار مووسەوی پەرلەمانتاری عێراقی جەختی کرد کە لەوانەیە گفتوگۆکان بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی داهاتووی ئەو وڵاتە ئەستەم و پێچراو بێت.
Your Comment