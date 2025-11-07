25 هەزار و 500 ملیارد بودجە بۆ ئاوەدانیی کوردستان تەرخان درا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، مەسعوود پزشکیان شەوی ڕابردوو (پێنج‌شەممە) لە لێدوانێک لەگەڵ خەڵکی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵی تەلەڤیزیۆنیی پارێزگاوە، بە ئاماژە بە پێگەی گرینگی پارێزگای کوردستان لە گەشەی هاوتەریبی وڵاتدا، تا ئێستا بۆ پارێزگای کوردستان زیاتر لە 25 هەزار و 500 ملیارد تمەن گۆژمەی دەوڵەتی بۆ ڕاپەڕاندنی پلانە ئاوەدانی و ژێرخانییەکانی ئەو پارێزگایە تەرخان درا.

پزشکیان بە ئاماژە بە زەرورەتی هاوڕیزی و یەکگرتوویی لە بواری گەشەدا، وتیشی: لە بابەتی کەمایەسی و کێشەکان شەرمەزارین، بەڵام دەوڵەت هەموو هەوڵی خۆی بۆ چارەسەریی پێداویستییەکان و خزمەتی ڕاستگۆیانە بە خەڵکی دەدا و پێویستە بە هاودڵی و پلان‌داڕشتنی دروست، داهاتوویەلی ڕوونتر بۆ کوردستان و ئێران چێ بکەین.