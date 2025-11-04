فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێ بانە لە ئێران تۆماری نەتەوەیی کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سەعدوڵڵا عەزیزی ڕایگەیاند: ئەو ڕووداوە فەرهەنگی و هونەریە لە درێژەی بەدی هاتنی ستراتیژی ڕێکخستن و حیرفەیی کردنەوەی گەشتیاری ڕووداوەکاب لە ڕۆژژمێری ڕووداوە گەشتیاریەکانی ئێران تۆمار کراوە.



ناوبراو هەڵپەڕکێی یەکێک لە پێوەرەکانی فەرهەنگ و هونەری خەڵکی بانە وەسف کرد و درێژەی دا: ئەو فێستیڤاڵە وەکوو یەکێک لە ڕێوڕەسمە کۆنەکانی کورد، دەفرایەتی بەرچاوی لە ناساندنی فەرهەنگی خۆجەیی و ڕاکێشانی گەشتیاری دەرەکی و ناوخۆیی هەیە.



عەزیزی وتیشی: تۆماری فەرمی فێستیڤاڵی هەڵپەڕکێ وەکوو ڕووداوی گەشتیاری هەنگاوێکی کاریگەر لە درێژەی تۆکمە کردنەوەی شوناسی فەرهەنگی بانە، گەشەی گەشتیاری فەرهەنگی و پێکهێنانی هەلی ئابوور و هونەری بۆ خەڵکی ناوچەکە دێتە ئەژمار.





