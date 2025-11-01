  1. ئێران
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ١٠ ١١:٤١

ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران پیلانێکی ئابووری ترامپ بۆ جیهانی عەرەب ئاشکرادەکات

ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران پیلانێکی ئابووری ترامپ بۆ جیهانی عەرەب ئاشکرادەکات

ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران وتی: ئامانجی ترامپ لە نکۆڵی کردنی پێشێل کرانی ئاگربڕ لەلایەن ئیسرائیلەوە لە غەززە چارەسەری لەمپەرەکان لەسەر ڕێغای جێبەجێ کردنی گرێبەستە داراییەکانی لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی و بەکارهێنانی زیاتر لە سامانەکانی ئەوانە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری ڕێبەری ئێران لە یەکێک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان نووسی: ئامانجی ترامپ لە نکۆڵی کردنی پێشێل کرانی ئاگربڕ لەلایەن ئیسرائیلەوە لە غەززە پاراستنی ئاشتی نییە، بەڵکوو بەدوای چارەسەری لەمپەرەکان لەسەر ڕێگای جێبەجێ کردنی گرێبەستە داراییەکانی لەگەڵ وڵاتانی ئیسلامی و بەکارهێنانی هەرچی زیاتری سامانەکانی ئەوانە! شانۆی شەرم شێخیش هەر لە درێژەی ئەو ئامانجەیە.



News ID 57400

Tags

Your Comment

You are replying to: .
    • captcha

    10 هه‌واڵی هه‌ڵبژارده‌

    یادداشت

    دیمانە

    راپۆرت