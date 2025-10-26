وێنە و زانیارییەکانی نهێنی ئەتۆمی ئیسرائیل ئاشکرا کرا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، گرووپی هاکری حەنزەلە بە بڵاو کردنەوەی گرتەی ڤیدیۆیی لە شەش تیرۆریست لەوانە چەند بەرپرسی باڵای ئەتۆمی ئیسرائیل، ئەندازیارانی هێزی ئاسمانی و دەریایی، ئەندازیارانی چێ کردنی کۆپتەر، بەرپرسانی تەکنیکی باڵا لە بواری پاپۆری ئێف 35ی ناساند.
