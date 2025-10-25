  1. فەرهەنگ و هونەر
AP ١٤٠٤ گەڵاڕێزان ٣ ١٩:٠٨

هەژدەهەمین فێستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان دەست پێدەکات

هەژدەهەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی سەرشەقامی مەریوان لە بەیانییەوە (4ی خەزەەڵوەر) بە بەشداریی زیاتر لە 43 گرووپی شانۆیی ناوخۆیی و دەرەوەیی لە شاری مەریوان چالاکییەکانی دەست پێدەکات.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەڕیوەبەری گشتیی ئیدارەی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسلامی پارێزگای کوردستان وێڕای ڕاگەیاندنی ئەو هەواڵە، وتی: مەریوان لە بەیانییەوە میوانداری یەکێک لە گەورەترین ڕووداوە هونەرییە سەرشەقامەکانی ئێرانە و ئەم بۆنەیە تا 5 ڕۆژ درێژە دەخایێنێت.

عەلی ئەسغەر دەریایی بە ئاماژە بە بەشداریی گرووپگەلێک لە وڵاتانی هیندوستان و توونێس لەم هەژدەهەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی شانۆی سەرشەقامی مەریوان، وتیشی: لەم خولەدا 209 بەرهەم ئاراستەی نووسینگەی فێستیڤاڵ کرا کە پاش داوەری، 43 بەرهەم لە بەشەکانی ئازاد، ئاڵوگۆڕییەکان، ئایینی و نەریتی، نیشتمانی و گشتگیر بۆ نمایشدان هەڵبژاردران.

