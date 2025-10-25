ڕکابەری ئەمریکا و چین و ڕووسیا بۆ کۆنترۆڵی نەوت و گازی هەرێمی کوردستان

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، سامون واتکینز، لێکۆڵەری پرسە دارایەکانی هاوپەیوەند بە نەوت وگاز لە یادداشتێکدا کە لە ئۆیل پرایس بڵاو بووەوە، پاگەندەی کردووە کە بە دەسپێکردنەوەی هاتنی کۆمپانیا گەورەکانی وزەی ڕۆژاوا لە عێراق، ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی خەریکی بەرەوپێش بردنی گەڵاڵەگەلێکن کە ئامانجی کۆتایی کۆنترۆڵی دزەی ڕووسیا و چین لە سەرچاوەکانی وزەی عێراق و هەرێمە. چێ کردنی یەکەم دامەزراوەی گازی سروشتی لە باشووری عێراق، بەتایبەتی لە بەندەرەکانی خورزەبیر و فاو، خاڵی دەپێکی ئەو ڕکابەریە ژێئۆپۆلیتیکەیەیە.



حکومەتی فیدراڵی بەغدا تا پێش لە گەڕانەوەی ترامپ ، زۆر نزیک لە چین و رووسیا بوو، هەولێریش پێوەندی خۆی لەگەڵ واشنتۆن و هاوپەیمانەکانی پاراستووە. ئەمریکا هەوڵ دەدات هەرێم بکاتە بنکەیەکی هەمیشەیی بۆ چاوەدێری بەسەر جموجوڵی هەندێک وڵات. هاوکات واشنتۆن بەدوای ئەوەیە کە سەرجەم گرێبەستە نەوت و گازەکانی هەرێ لەگەڵ ڕووسیا و چین هەڵبوەشێنێتەوە و جێگرەوەیان بۆ دابنێت.



بە بڕوای شرۆڤەکارانی ڕۆژاوایی، ئامانجی کۆتایی واشنتۆن ڕێگرری لە دزەی ڕووسیا و چین لە بازاڕی ڕۆژهەڵاتی ناڤینە.

