دانیشتووانی عەفرین داوای چ دەکەن

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، دانیشتووانی عەفرین و مامۆستایان و خوێندرانی دامەزراوەی ڕاهێنانی مامۆستا بە پاڵپشتی لە پەرلەمانتاری کورد لە پەرلەمانی سووریا، شێخ سەعید زاد لە بەرپرسانی پەروەردەیی و بەرپرسانی خۆجەیی سووریا داوایان کرد کە پەروەردەی زمانی کوردی لە قوتابخانەکانی ناوچەکە دوای هەڵپەساردنی لەناکاو لە سەرەتای ساڵی خوێندنی 2025-2026 دووبارە دەست پێبکاتەوە.
لە نامەیەکدا کە ئەو کۆمەڵە کەسە نووسیویانە لە کاتی ڕووخانی حکومەتی پێشووەوە بەسەر عەفرین لە ساڵی 2012، پەروەردەی زمانی کوردی بەشێک لە سیستەمی پەروەردەیی خۆجەیی بووە. ئەو ڕەوتە تەنانەت دوای گۆڕانی ئیدارە لە ساڵی 2018 لە سەردەمی حکومەتی کاتی و ئەرتەشی نەتەوەییش درێژەی هەبوو. نەک هەر پەروەردەی زمانی کوردی پارێزرا، بەڵکوو لە ساڵی 2022، دێپارتمانی زمانی کوردی لە دامەزراوەی باڵای زمانەکان لە زانکۆی ئازادی حەلەب لە ئێعزاز کرایەوە.
واژۆ کەرانی ئەو نامەیە بڕیار بە داخستنی ئەو دامەزراوەیان خەسارێک لە مافی فەرهەنگی کوردەکان وەسف کرد و داوای گەڕانەوەی زمانی کوردی بۆ هەموو قوتابخانەکانی عەفرینیان کرد.
دانیشتووان، مامۆستایان و خوێندکارانی عەفرین بە پاڵپشتی لە نوێنەری کورد لە پەرلەمانی سووریا داوایان لە بەرپرسانی پەروەردەیی کرد کە پەروەردەی زمانی کوردی لە قوتابخانەکانی ناوچەکە دوای هەڵپەساردنی لەناکاویان کرد.
