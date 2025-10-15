ژنە شاخەوانێکی کورد بەرەو ئێڤێرێست دەڕوات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر بە گێڕانەوە لە کاتماندۆ تایمز، ئامینە چاکێر، ژنە شاخەوانی کوردی تورکیا کە هەموو ژیانی بە شاخە بەرزەکانی کوردستان فرچکی گرتووە و ئارارات بۆتە خەمڵانی خولیای سەرکەوتن بە سەر شاخە بەرزەکانی جیهان و لەوان زنجیرە چیای ئاڵپ لە ئەورووپا، شاخەکانی پێرۆ و بۆلیڤی لە ئەمریکای بشوور و شاخی کیلیمانجاڕۆ لە ئەفریقا، ساڵی 2023 وەک یەکەمین ئەزموونی پڕۆفێشناڵی شاخەوانی لە شاخی لنین بە 7134 مەترەوە سەرکەوت.
ئامینە لەمساڵیشدا بە سەر لووتکەی ماناسلوو بە 8163 مەترەوە سەرکەوت و بڕیارە لە ساڵی داهاتوودا سەرکەوتن بە سەر گەورەترین لووتکەی جیهان، واتە ئێڤێریست تاقی بکاتەوە و ناوی خۆی لە ڕیزی گەورەناوانی شاخەوانی جیهاندا تۆمار بکات.
