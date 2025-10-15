  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٢٣ ٠٨:٥٧

ئایەتوڵڵا ئامولی لاریجانی: ترامپ سەبارەت بە ئێران وڕاوە دەکات

سەرۆکی مەکۆی دیاری کردنی بەرژەوەندیەکانی دەسەڵات وتی: ترامپ سەبارەت بە ئێران وڕاوە دەکات و گەلی ئێرانی نەناسیوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، ئایەتوڵڵا سادق ئامولی لاریجانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس نووسی: ترامپ وا دەزانێت هەر زوو بیری گەلان دەسڕدرێتەوە: ئێوەن ساڵەها گەورەترین پاڵپشت و هاوبەشی جەنایەتەکانی ئیسرائیل بوون و دەستتان بە خوێنی زیاتر لە 67 هەزار شەهید لە غەززە سوورە و ئێستا جلی ڕزگارکەرتان لەبەر کردووە!

سەبارەت بە گەل و دەسەڵاتی ئێرانیش وڕاوە دەکەن. ئاغەی ترامپ! گەلی ئێرانت نەناسیوە. تۆ و هاوپەیمانەکانت کە ساڵە هاوبەشی ستەم و خوێن بوون، ناچنە بەهەشتەوە: نە ڕاستەوخۆ و نە ناڕاستەوخۆ!«إِنَّ اللّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ»

