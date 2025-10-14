  1. جیهان
لێدوانێکی ترامپ هەرا لە عێراق دەنێتەوە

لێدوانێکی ترامپ سەبارەت بە سەرچاوە نەوتییەکانی عێراق هەرای ناوەتەوە و هەمدیسان نیگاکانی بەرەو مێژووی ڕەشی ئیستعماری ئەمریکا ڕاکێشاوە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر لە ڕووسیا ئەلیەوم، دۆناڵد ترامپ لە ڕەوتی کۆبوونەوەی شەرم شێخ کە ڕۆژی ڕابردوو لە میسر بەڕێوە چوو لە لێدوانێکی سەیردا وتی کە عیرا ئەوەندەی نەوت هەیە کە نازانێت چی لێبکات.

ئەو قسانەی ترامپ بە پێی مێژووی ئەمریکا لە بواری دزینی سەرچاوەکانی وڵاتانی جیهان لەوانە عێراق و سووریا وەکوو هۆشدارییەک دێتە ئەژمار.

ناوبراو زیادی کرد: کاتێک کە ئێوە دارایی زۆرتان هەبێت و نەزانن چۆن بەکاری بهێنن لەگەڵ کێشەیەکی گەورە بەرەوڕوو دەبنەوە.

وادیارە ئەو قسانەی ترامۆ بەستێن بۆ دزینی سەرچاوەی زیاتر لە عێراق خۆش دەکات.







