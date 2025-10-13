یاشار گولەر: هەسەدە ئەبێ بێ هیچ مەرجێک چەک دانێت و خۆی بەدەستەوە بدات

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، یاشار گولەر وەزیری بەرگری تورکیا بە جەخت لەسەر هەڵوێستی یەکلایی ئەنقەرە هەمبەر گرووپە چەکدارە کوردییەکان بە پێی بڕیاری هەڵوەشانەوە، پەکەکە و سەرجەم گرووپەکانی سەر بە ئەو هزرە و ؛قەکانی ئەبێ بێ هیچ مەرجێک چالاکی چەکدارانەی خۆیان کۆتایی پێبهێنن و چەکەکانی خۆیان ڕادەست بکەن، ئیزنی چالاکی چەکداری لە ئەو بارەوە نادرێتە هیچ گرووپێک.
ناوبراو لە لێدوانێکدا بە ئاماژەی تایبەت بە هێزەکانی یەپەگە لە سووریا ڕایگەیاند کە ئەو گرووپانە ئەبێ چەکەکانیان دابنێن و لە ئەو بارەوە ئیزن و لێبوردن نادرێت.
وەزیری بەرگری تورکیا وتی: پەکەکە و سەرجەم گرووپەکانی هاوپەیوەندی لە چوارچێوەی بڕیاری هەڵوەشانەوە، ئەبێ دەستبەجێ هەموو چالاکیە تیرپریستانەکانیان کۆتایی بهێنن و هەموو لقەکانیان چ ئەوانەی کە لە سووریا و دیکە جوگرافیاکان بە هەر ناوێکەوە، خێرا و بە بێ هیچ مەرجێک چەکەکانیان ڕادەست بکەن.
وەزیری بەرگری تورکیا بە ئاماژە بە بانگهێشتی ئۆجالان بۆ دانانی چەک لەلایەن هێزەکانی پەکەکەوە، داوای کۆتایی هاتنی چالاکی چەکدارانەی هێزە کوردییەکان لە سووریا و دانانی چەک لەلایەن ئەوانەوە و رادەست بوونیانی کرد.
