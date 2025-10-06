ئێران خەزێنەیەکی نوێی گازی لە باشوور دۆزیەوە

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، موحسن پاک‌نژاد وەزیری نەوتی ئێران ئەوڕۆ دووشەممە 14ی ڕەزبەر ڕایگەیاند: لە ئەنجام پشکنینەکان، کێڵگەیەکی نوێی ناسراو بە "پازەن" لە باشووڕی پارێزگای فارس و باکووری پارێزگای بووشێهر دۆزرایەوە و کە نزیکەی 21 تا 22 کیلۆمەتر بەرینە.

ڕاشیگەیاند: پاش تەواوکردنی قۆناغەکانی هەڵکەندنی فازی 2 و ئەنجامی تاقیکارییەکان لەسەر چاڵەکانی ئەو کێڵگەیە، 10 هەزار ملیارد فووتی سێ جا بە گازی وڵات زیاد بووە کە بەپێی زەندەی دەرهێنانی لەسەدا 70یی، 7 هەزار ملیارد فووتی سێ‌جای بۆ دەرهێنان دەبێت کە بەرامبەرە لەگەڵ 7 هەزار ڕۆژ بەرهەمی گازیی کەرتی باشووری پارسی باشووری و نزیکەی 17 تا 18 ساڵ بەرهەمی بەردەوامی گازیی وڵات.

پاک‌نژاد بە ئاماژە بە پێشبینیی دەسپێکردنی ئۆپەراسیۆنی هەڵگرتنی گاز لەو کێڵگەیە لە 40 ڕۆژی داهاتوو، زیادی کرد: تیمی هەڵکۆڵین هەروەها بە بوونی 200 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاو لەو کێڵگەیان زانیوە.