جووڵەی سەربازی هاوکاتی ڕووسیا، تورکیا و ئەمریکا لە سووریا

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، چاوەدێری مافی مرۆڤی سووریا ڕاپۆرتی دا کە کاروانێکی گەورە بریتی لە 40 ئۆتۆمبێلی سەربازی ڕووسیا لە بنکەی ئاسمانی حەمیمیم لە دەڤەری لازقیە بەرەو پارێزگای تەرتوس کەوتووەتە ڕێ. ئەو کاروانە بریتی لە بارهەڵگری قورس و هێزی زرێپۆش بوو کە لەژێر چاوەدێری هێزە تایبەتەکان جێبەجێ کران.
ئامانج لە ئەو جووڵە بەربڵاوە هێشتا نادیارە. لە هەفتەکانی ئەم دواییەشدا شەڕکەر و کۆپتەرەکانی ڕووسیا چەندین جار لەسەر ئاسمانی ساری تەرتوس گەشتیان کردبوو و هەروەها سیستەمی بەرگری ڕووسیا درۆنێکی نەناسی لە دەڤەری شێخ بەدر تێکشکاندووە.
هاوکات هێزەکانی هاوپەیمانی بە ڕێبەری ئەمریکا لەگەڵ هێزەکانی هەسەدە لە بنکەی قەسرەک لە باکووری حەسەکە مانۆڕێکی بەربڵاویان بەڕێوە برد. ئەو مانۆڕە بریتیە لە بەکارهێنانی چەکی پێشکەوتوو، سیستەمی گرتنەوەی درۆن، هێرشی ئاسمانی و کۆپتەری، تۆپخانە، مووشەک هاوێژ و ئۆپراسیۆنی هوشێوەی شەڕ دژی داعش.
بە گوێرەی ڕاپۆرتی دیکە لە چاوەدێری مافی مرۆڤەەوە هاوکات، ئاڵۆزیەکان لە بەرەی دێرحافر و دەڤەری بەنداوی تشرین، لە نێوان هێزەکانی حکومەتی شەڕ و هێزەکانی سووریای دیمۆکراتیک ڕوو لە زیاد بوونە. هاوکاتیس هێزەکانی هاوپەیمانی کاروانێک بریتی لە 25 بارهەڵگر بریتی لە جیهازاتی سەربازی و لۆجستیکیان لە هەرێمی کوردستانەوە هێناوەتە سووریا.
