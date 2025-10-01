بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدجەعفەر قایم‌پەنا، جێگری جێبەجێکاری سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیران، لەبارەی سیاسەتەکانی دەرەوەی دەوڵەت، ڕوونی کردەوە: سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەت لە چوارچێوەی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتماندا ڕێکدەخرێت و پاش پشتڕاست‌کرانەوەی لە لایەن ڕێبەری ئێرانەوە، ڕادەپەڕێندرێت.

قایم‌پەنا هەروەها لەبارەی ئەگەری هەڵگیرسانەوەی شەڕ، ڕایگەیاند: بەئیزنی خودا شەڕ ڕوو نادا و بەدووری دەبینم کە دوژمن بیەوێ شەڕ دووپات بکاتەوە، چونکە چارەنووسێک باش چاوەڕێی ناکات و ئێمە ئامادەیی تەواومان هەیە بۆ پاراستنی تەواوەتی سەرزەوینی.