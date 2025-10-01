  1. ئێران
AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٩ ١٨:١٩

جێگری سەرۆک‌کۆمار: ئامادەی پاراستنی ئێرانین

جێگری جێبەجێکاری سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیران، وتی: بەئیزنی خودا شەڕ ڕوو نادا و ئەگەر شەڕیش ڕوو بدات، ئێمە ئامادەیی تەواومان هەیە.

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، محەمەدجەعفەر قایم‌پەنا، جێگری جێبەجێکاری سەرۆک کۆماری ئێران لە پەراوێزی دانیشتنی ئەنجومەنی وەزیران، لەبارەی سیاسەتەکانی دەرەوەی دەوڵەت، ڕوونی کردەوە: سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەت لە چوارچێوەی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتماندا ڕێکدەخرێت و پاش پشتڕاست‌کرانەوەی لە لایەن ڕێبەری ئێرانەوە، ڕادەپەڕێندرێت.

قایم‌پەنا هەروەها لەبارەی ئەگەری هەڵگیرسانەوەی شەڕ، ڕایگەیاند: بەئیزنی خودا شەڕ ڕوو نادا و بەدووری دەبینم کە دوژمن بیەوێ شەڕ دووپات بکاتەوە، چونکە چارەنووسێک باش چاوەڕێی ناکات و ئێمە ئامادەیی تەواومان هەیە بۆ پاراستنی تەواوەتی سەرزەوینی.

