AP ١٤٠٤ ڕەزبەر ٤ ٠٥:٢٢

پرسی کوردی سووریا لە ڕۆژەڤی دیداری ترامپ و ئەردۆغان

میدل ئیست ئای لە ڕاپۆرتێکدا ڕوانییە گرینگترین ڕۆژەڤەکان لە دیداری سەرۆک کۆمارانی تورکیا و ئەمریکا و لەوان سەربەخۆخوازیی کوردەکانی سووریا، پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیسرائیل، گازی ڕووسیا و دژایەتییەکانی کۆنگریسی ئەمریکا.

ئاژانسی هەواڵی مێهر، بەشی نێودەوڵەتی: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا لە کاتێکدا خۆی بۆ دیدار لەگەڵ دۆناڵد ترامپی سەرۆک کۆماری ئەمریکا ئامادە دەکات کە پرسی کوردەکانی سووریا و داهاتووی هێزەکانی سووریای دیموکراتیک(هەسەدە) لە سەرەوەی ڕۆژەڤی هەر دوو لایەندایە. ئەنقەرە ئەو هێزە بە لقێکی پەکەکە دەزانێت و واشنتۆنیش لە ژێر گوشاردایە بۆ کۆتایی‌‌هێنان بە پاڵپشتییان و ڕێخۆشکردن بۆ ئاوێتەبوونیان لە ئەرتەشی سووریا.

هاوڕیزی ستراتژیک لە سووریادا

کارناسان لایان وایە دوورنووێنی ژێئۆپۆلیتیکی تورکیا هاوئاراستەی سیاسەتی دەوڵەتی ترامپ بۆ ڕادەستکردنی بەرپرسایەتییەکانی بە هاوپەیمانانی ناوچەییە و ئەو هاوڕیزییە زیاتر لە هەموو جێیەک لە سووریادا بەرچاوە؛ شوێنێک کە ترامپ گەمارۆکانی هەڵوەشاندۆتەوە و بەدوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکی لە وڵاتەیە و تورکیا و وڵاتانی عەرەبی کەنداوی فارس خۆیان بۆ پڕکردنەوەی جێی ئەمریکا لە سووریادا خۆش کردووە.

ئەردۆغان لە سووریادا هاوکاری نزیکی لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە هەیە و ڕاهێنانی هێزە ئەمنییەکانی سووریای لە ئەستۆ گرتووە. ئەوە لە کاتێکدایە کە پێشوازیی بەرچاوی بەرپرسانی نێودەوڵەتی لە ئەحمەد شەرع لە کۆبوونەوەی ئەمدواییەی توێژینگەکان و هەروەها لە وتاردانی لە کۆبوونەوەی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیۆیۆرکدا، مزگێنی دەری سەرڕێژبوونی سەرمایەگەلی ڕۆژئاوایی بۆ پێدانی مووچە و وزە لەو وڵاتەیە.

گوشاری ئەمریکا لە سەر کوردەکان

پرسی سەرەکیی ناکۆکی ئەنقەرە و واشنتۆن هێشتاش هەسەدە بە سەرکردایەتی کوردەکانە. تورکیا ئەو گرووپە بە لقێکی پەکەکە دەزانێ و ترامپ هەوڵ دەدا کۆتایی بە پاڵپشتیی ئەمریکا لەو هێزانە بهێنێت.

ئەمریکا خەریکی گوشارخستنە سەر هەسەدە بۆ چاوپۆشی لە خۆبەڕیوەبەری و ئاوێتەبوونیان لە ئەرتەشی سووریایە. بەوەشەوە، بەرخۆدانی کوردەکان و هەروەها تۆمەتی هاوپەیوەند بە توندوتیژیی هێزەکانی شەرع لە دژی مەسیحی، عەلەوی و درۆزییەکان، ڕەوتی ئەو ئاوێتەکارییەی ئاڵۆزتر کردووە.

هاوئاراستەیی واشنتۆن و ئەنقەرە

جیمز جێفری باڵوێزی پێشووی ئەمریکا و نوێنەری تایبەتیی بۆ کاروباری سووریا، جەخت لەوە دەکات کە "ئەمریکا، تورکیا و دیمەشق ناکۆکییەکی ئەوتۆیان لە پرسی ئاوێتەبوونی هەسەدەدا نییە و ئەو ڕەوتە دەبێ بەپەلە دەست پێ‌بکات".

هاوکات تام باراکی باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا لە دۆستانی نزیکی ترامپیش بۆتە ئاڵاهەڵگری سیاسەتەکانی ئەنقەرە لە واشنتۆن و لە لێدوانە گشتییەکانیدا گەلێ جار بە ڕاوێژێکی ئیجابی باسی لە ئیمپراتووریای عوسمانی کردووە.

بەوەشەوە بە وتەی گونۆل توول، بەڕێوەبەری پلانی تورکیا لە ڕێکخراوی ڕۆژهەڵاتی ناوین، دەڵێ: هەڵوێستی باراک لە پرسی سووریادا ئەگەرچی هاوشێوەی هەڵوێستەکانی تورکیایە، بەڵام بە کردەوە ئەنقەرە هێشتا دەسکەوتێکی بەرچاوی لە پرسی هەسەدەدا بەدەست نەهێناوە.

